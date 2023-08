Sonam Kapoor répond à la controverse sur les commentaires de Rana Daggubati, déclare : « Les petits esprits discutent...

L’actrice Sonam Kapoor semble avoir répondu à la polémique en cours suscitée par les récents commentaires de l’acteur-producteur Rana Daggubati. Sans faire explicitement référence aux événements de ces derniers jours, elle a partagé une citation de l’ancienne première dame américaine Eleanor Roosevelt. En publiant la citation sur ses histoires Instagram, Sonam a déclaré : « Voilà quelque chose que j’aimerais que certaines personnes prennent en compte, en particulier lorsqu’elles discutent de questions fabriquées sur les gens. »

La citation elle-même se lit comme suit : « Les petits esprits discutent des gens ; les esprits moyens discutent des événements, les grands esprits discutent des idées. » La controverse est née lorsque Rana Daggubati a raconté un incident impliquant son ami, l’acteur Dulquer Salmaan, endurant un comportement non professionnel sur les plateaux d’un film sans nom aux côtés d’une « éminente héroïne du cinéma hindi ». Bien que Rana n’ait pas mentionné le nom de l’héroïne, les spéculations en ligne ont rapidement supposé qu’il faisait référence à Sonam. Dulquer et Sonam avaient travaillé ensemble dans le film The Zoya Factor, qui n’a pas bien marché au box-office.

Rana s’est ensuite rendue sur Twitter (maintenant X) et s’est excusée pour ses commentaires, initialement faits lors d’un événement pour le prochain film King of Kotha. « Je suis vraiment troublé par la négativité dirigée contre Sonam en raison de mes commentaires, qui sont complètement faux et se voulaient légers. En tant qu’amis, nous nous engageons souvent dans des plaisanteries ludiques, et je regrette profondément que mes paroles aient été mal interprétées, » il a écrit.

Dans ses remarques initiales, Rana a décrit comment l’héroïne oubliait à plusieurs reprises ses répliques et engageait des conversations avec son mari au téléphone entre les prises, non pas pour des questions urgentes, mais pour faire du shopping. Dulquer, raconte-t-il, est resté patient tout au long. « Si j’avais tenu une bouteille, je l’aurais peut-être écrasée. Cependant, Dulquer est resté calme et a livré autant de prises que nécessaire. Il a toléré les farces qu’on lui faisait. J’ai ensuite parlé fermement aux producteurs à ce sujet », a déclaré Rana. par India Today.

Avant son apparition dans King of Kotha, Dulquer figurera dans la série Netflix Guns & Gulaabs, co-créée et réalisée par Raj et DK. Pendant ce temps, la dernière apparition de Sonam était dans le thriller Blind, qui a été présenté en première sur JioCinema avec un minimum de buzz. Cela a marqué son retour au poste d’acteur The Zoya Factor.