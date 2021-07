Sonam Kapoor remercie Dieu qu’elle n’a pas épousé quelqu’un de Bollywood, voici pourquoi

Sonam Kapoor est mariée au propriétaire de ‘Bhane’, Anand Ahuja. Les deux se sont mariés en mai 2018. Dans une récente interview, Sonam a révélé qu’elle était reconnaissante à Dieu de ne pas avoir épousé quelqu’un de Bollywood.

En parlant à Vogue India, Sonam a félicité son mari et l’a qualifié de « féministe et partageant les mêmes idées ». Elle a également déclaré que l’industrie cinématographique est «très limitée» et ne parle que d’elle-même.

« Je suis vraiment chanceuse d’avoir rencontré quelqu’un qui partage les mêmes idées et une féministe », a-t-elle déclaré en ajoutant: « Dieu merci, je n’ai pas rencontré quelqu’un qui est du même secteur que moi parce que leur vision du monde peut être très limitée. Tout dépend de ce qui se passe à Bollywood.

Lorsqu’on lui a demandé si quelque chose l’avait surprise, elle a répondu : « C’est la première année que nous passons toutes les nuits ensemble. Habituellement, nous voyageons beaucoup. J’ai réalisé que nous sommes obsédés l’un par l’autre et que nous nous amusons beaucoup ensemble.

Sonam et Anand ont partagé leur temps entre leurs maisons à New Delhi et à Londres. Elle a dit que même si vivre à l’étranger lui donne un léger anonymat, les personnes brunes la reconnaissent.

« Nous sommes souvent reconnus ensemble parce que nous nous tenons constamment la main. En tant que personnes brunes, nous sommes partout. J’étais en Écosse et il y avait des Indiens, des Pakistanais, des Bangladais et des gens du Moyen-Orient partout, et ils sont tous obsédés par Bollywood.

Même avec la prévalence des masques, c’est sa voix qui trahit. Elle a ajouté: « Les gens se disent: » Oh, cela ressemble à un Sonam Kapoor maladroit. » Je pense que j’ai l’air bizarre.

L’actrice a été vue pour la dernière fois dans le film de 2019 « The Zoya Factor ». Sonam a eu un rôle de camée dans ‘AK vs AK’ qui mettait en vedette son père, Anil Kapoor et Anurag Kashyap. On la verra ensuite dans « Blind », un remake d’un thriller sud-coréen. Coproduit par Sujoy Ghosh, le film a été tourné en Écosse.