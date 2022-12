Sonam Kapoor publie une adorable photo de son fils Vayu avec son frère Harshvarrdhan

Sonam Kapoor, vendredi, a partagé un aperçu de “Mama” Harsh Varrdhan Kapoor avec son petit garçon Vayu Kapoor Ahuja. S’adressant à Instagram, Sonam a laissé tomber une photo montrant son frère et son bébé. Sur la photo, Harsh Varrdhan a été vu tenant le petit bébé sur ses genoux.

Partageant la jolie photo, elle a écrit, @harshvarrdhankapoor vayu t’aime tu es la meilleure maman. a partagé une note qui disait : ”





Le 20.08.2022, nous avons accueilli notre beau petit garçon avec la tête et le cœur inclinés. Merci à tous les médecins, infirmières, amis et famille qui nous ont soutenus dans cette aventure. Ce n’est que le début, mais nous savons que nos vies sont changées à jamais…”

Le mardi 20 septembre, Sonam et Anand ont laissé tomber la première photo de leur fils et ont également écrit une longue note partageant la signification du nom Vayu. La note se lit comme suit : “Dans l’esprit de la force qui a insufflé un nouveau sens à nos vies. Dans l’esprit d’Hanuman et de Bheem qui incarnent un courage et une force immenses. Dans l’esprit de tout ce qui est sacré, vivifiant et éternellement nôtre, nous recherchons des bénédictions pour notre fils, Vayu Kapoor Ahuja.”

Harsh Varrdhan a fait ses débuts à Bollywood avec le film Mirzya du réalisateur Rakeysh Omprakash Mehra en 2016, qui n’a pas réussi à impressionner le public au box-office.

Il a récemment été aperçu dans le Thar aux côtés d’Anil Kapoor et de Fatima Sana Shaikh. Dirigé par Raj Singh Chaudhary, le film a été présenté en première sur la plate-forme OTT Netflix qui a obtenu des réponses décentes du public.

Pendant ce temps, Sonam sera ensuite vu dans un prochain thriller policier Blind qui est un remake officiel en hindi d’un thriller policier coréen du même nom sorti en 2011, réalisé par Ahn Sang-hoon. La date de sortie officielle du film est toujours attendue. Elle a été vue pour la dernière fois dans la sortie 2019 The Zoya Factor. Elle a également joué un rôle dans Anil Kapoor et Anurag Kashyap’s AK vs AK, qui était sorti sur Netflix l’année dernière.