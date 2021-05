Sonam Kapoor publie un adorable commentaire sur le dernier anniversaire de mariage de son mari Anand Ahuja

Le 8 mai 2018, Sonam Kapoor Ahuja a noué le nœud avec Anand S Ahuja. Le couple a ensuite déménagé sa base à Notting Hill et fait de fréquents voyages en Inde depuis lors. Cela fait maintenant trois ans que Sonam et Anand sont entrés dans le bonheur conjugal. Bien que M. Ahuja n’ait pas publié de message d’anniversaire à la date réelle, il s’est rendu sur sa page Instagram et a montré son côté romantique à sa femme bien-aimée.

Anand a posté des photos de retour dans lesquelles Sonam et lui marchent main dans la main et rient aux éclats. En partageant les photos, Ahuja les a légendées comme « toujours #everydayphenomenal … puisque je n’ai pas pu publier ceci à notre anniversaire, je le partage maintenant. 🙂 »

Sonam a posté un commentaire mignon sur le message de son mari en écrivant: « Je t’aime t’aime tu t’aime … viens te coucher maintenant … »

Plus tôt lors d’une interaction avec Filmfare, Anand avait parlé du mariage à distance avec Sonam. Il avait dit: «En matière de mariage, les petites choses comptent beaucoup. Nous prenons nos repas ensemble, même si nous sommes dans des fuseaux horaires différents, sur Skype. Nous veillons également activement à ne pas passer plus de deux semaines sans voir l’un l’autre. »

Sur son histoire d’amour avec Anand, Sonam avait confié à Vogue India: « Il fabrique des vêtements – et je les porte! Il vient du milieu des affaires, donc ça m’est étranger. Je suis la troisième génération dans une famille de films. Il y a donc un beaucoup de choses à raconter, beaucoup à découvrir les uns sur les autres, mais nous avons beaucoup de similitudes. «