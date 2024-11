Sonam Kapoor pleure la mort de Rohit Bal : « J’étais en route pour la fête de Diwali dans ta robe quand j’ai entendu… » | Tendances de la mode

Le décès du légendaire créateur de mode Rohit Bal a provoqué une onde de choc dans les industries du divertissement et de la mode. Rohit Bal est décédé le vendredi 1er novembre 2024, des suites d’une crise cardiaque, à New Delhi. (PTI)

Des acteurs de Bollywood comme Sonam Kapoor et Ananya Panday au designer Manish Malhotra, beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour rendre hommage à Rohit Bal, affectueusement surnommé « Gudda » par ses admirateurs.

Sonam Kapoor a écrit : « Cher Gudda, j’ai entendu parler de ton décès alors que j’allais célébrer Diwali dans ta magnifique création que tu m’as généreusement prêtée pour la deuxième fois. J’ai eu la chance de te connaître, de te porter et de marcher pour toi plusieurs fois. . J’espère que tu es en paix. Toujours ton plus grand fan.

Message de Sonam Kapoor sur la mort de Rohit Bal.

Elle a également posté quelques photos avec Rohit Bal.

L’acteur Ananya Panday, qui a récemment eu la chance d’être la « dernière » égérie de Rohit Bal lors de son défilé de retour à la Lakme Fashion Week 2024, a également présenté ses plus sincères condoléances.

Elle a partagé une adorable photo avec Rohit Bal de la série et a écrit : « Gudda (emoji cœur rouge et emoji colombe). Om shanti. »

Le créateur de mode Manish Malhotra a qualifié la mort de Rohit Bal de « triste et choquante ».

S’adressant à l’histoire Instagram, Pulkit Samrat a écrit : « L’OG nous manquera. »

La nouvelle de son décès a été partagée vendredi sur le compte Instagram officiel du Fashion Design Council of India (FDCI).

« Nous pleurons le décès du légendaire designer Rohit Bal. Il était membre fondateur du Fashion Design Council of India (FDCI). Connu pour son mélange unique de motifs traditionnels et de sensibilités modernes, le travail de Bal a redéfini la mode indienne et a inspiré des générations. L’héritage artistique, l’innovation et la pensée avant-gardiste perdureront dans le monde de la mode. Repose en paix GUDDA », peut-on lire dans le message.

En octobre 2024, Bal est revenu sur les podiums près d’un an après un problème de santé. Il a présenté sa collection « Kaaynaat : A Bloom in the Universe » lors de la grande finale de la Lakme Fashion Week.

Cela faisait longtemps que Bal ne se portait pas bien. En 2023, il a été admis à l’hôpital Medanta de Delhi en raison de maladies cardiaques.

Quelques semaines après son admission à l’hôpital, Bal a écrit un message remerciant tout le monde pour son inquiétude.

« Chers amis, famille et supporters, je suis profondément touché par votre effusion d’amour et vos prières pendant ma maladie. Votre soutien a été une lueur d’espoir et de force, m’aidant dans mon chemin vers le rétablissement. Pendant que je guéris, je me souviens de la résilience de notre lien et de nos rêves partagés.. et je vous assure que le spectacle doit continuer. Votre foi en notre vision est le moteur de son succès continu. Merci d’être ma lumière en ces temps difficiles. avancer avec espoir et courage », a posté le créateur né à Srinagar.

Bal avait 63 ans. Sa disparition a définitivement laissé un vide dans l’industrie de la mode indienne. (ANI)