L’actrice de Bollywood Sonam Kapoor Ahuja a donné une touche décalée à la chanson populaire Umbrella de la chanteuse et superstar mondiale Rihanna, et il s’agit de promouvoir la distanciation sociale.

Sonam a posté quelques photos sur Instagram plus tôt mercredi, puis une vidéo de la même séquence.

Des deux photos qu’elle a postées, la première est un gros plan, mais c’est la seconde qui retient votre attention. C’est une longue photo prise dans une rue. Elle s’appuie contre un cabriolet habillé d’un pardessus beige et d’un costume gris. Une main tient un énorme parapluie au-dessus d’elle.

« Désolé RiRi, personne ne peut se tenir sous mon parapluie … Il faut garder une distance de sécurité! » elle a écrit comme légende.

Avec quelques autres photos, dans la même robe, elle a écrit plus tôt: « J’adore mettre une veste surdimensionnée et peindre la ville en rouge … vous pouvez certainement m’endormir dessus! »

Sonam a commencé à tourner pour « Blind » à Glasgow, en Écosse. Le film aura un calendrier du début à la fin. Le thriller d’action est réalisé par Shome Makhija, et tourne autour d’un policier aveugle à la recherche d’un tueur en série.

Le casting comprend également les acteurs Vinay Pathak, Purab Kohli et Lilette Dubey. Le film a Sujoy Ghosh, Avishek Ghosh et Manisha W, Pinkesh Nahar et Sachin Nahar ainsi que Hyunwoo Thomas Kim à bord comme producteurs.