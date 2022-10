Sonam Kapoor partage une vidéo de Vayu qui allaite son fils ; Le commentaire de son mari Anand Ahuja attire l’attention [Watch]

Tout récemment, Sonam Kapoor a expliqué avec force pourquoi elle ne restait pas rapide au festival Karwa Chauth, alors qu’elle a même ajouté qu’elle croyait aux traditions et que son mari Anand Ahuja est quelqu’un qui ne veut jamais qu’elle jeûne car le jeûne n’est qu’intermittent pour lui. Et maintenant, cette vidéo de Sonam devient virale où l’on peut voir son fils allaiter Vayu Kapoor Ahuja. Sonam se préparait pour Karwa Chauth et au milieu de toute la préparation, elle a également allaité son fils Vayu pour montrer à quel point l’allaitement est normal. Il y a eu beaucoup de débats sur le conflit des femmes qui allaitent ouvertement. Mais de nos jours, cela se normalise, mais il reste encore un long chemin à parcourir.

Et des actrices comme Sonam Kapoor ne sont là que pour montrer et inspirer au monde qu’un tel tabou ne devrait pas exister et que l’allaitement devrait être traité comme quelque chose de normal. Le mari de Sonam Kapoor, qui la trouve tout à fait phénoménale, a également laissé un commentaire sur sa vidéo Instagram qui la montre en train de se préparer et d’allaiter leur fils Vayu. Son commentaire a attrapé tous les globes oculaires. Anand a écrit : “Construit pour cette maman @sonamkapoor”. En effet, Sonam n’est pas seulement une maman forte mais aussi une femme forte et a été une source d’inspiration pour beaucoup.

Regardez la vidéo de Sonam Kapoor allaitant son fils Vayu

Alors que Sonam Kapoor qui est en congé maternité prévoit également de faire son retour avec le film de sa sœur Rhea Kapoor. BollywoodLife vous a dit en exclusivité que Sonam envisageait de reprendre le travail d’ici un an, mais pour l’instant, son seul objectif est Vayu. Elle prendra soin de lui au moins pendant six mois seulement, puis pensera au travail. L’actrice passe un moment phénoménal avec Vayu et le monde a hâte d’avoir un aperçu de Junior Kapoor Ahuja.