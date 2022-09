Sonam Kapoor partage une vidéo de son ventre post-partum quelques jours après la naissance de son fils, dit “le ventre n’est pas encore rentré”

La nouvelle mère de Bollywood est Sonam Kapoor. L’actrice et son épouse Anand Ahuja ont récemment accueilli leur premier enfant. Elle a fait sa première mise à jour en direct jeudi après son retour à la maison après l’arrivée de son enfant à l’hôpital.

Après avoir accouché, Sonam a admis qu’elle portait toujours ses vêtements de maternité. Elle a posté une vidéo d’elle-même depuis sa résidence de Mumbai dans laquelle on peut la voir portant un pantalon noir, une veste ample assortie et des lunettes. Je porte toujours ma maternité Nike”, a-t-elle déclaré en soulevant sa veste pour montrer son ventre post-partum. Elle a conclu en disant : “Le ventre n’est pas encore complètement rentré, mais il a l’air génial”, alors qu’elle souriait et signait devant un miroir. .





Prenant sa poignée Instagram, l’acteur de Mausam a offert à ses fans une nouvelle photo.

Parallèlement à l’œuvre d’art, Sonam a écrit une longue note expliquant l’idée et la signification qui la sous-tendent. Elle a écrit : Pour cette occasion mémorable de notre vie @anandahuja et moi voulions que @rithikamerchant crée une œuvre d’art spéciale pour annoncer la naissance de notre petit garçon. Et nous ne pourrions pas être plus extatiques avec ça. Dans cette œuvre d’art, Rithika fait référence aux concepts universels d’une union entre le Père du Ciel et la Terre Mère douce, attentive et vigilante, représentée ici respectivement par l’Aigle et le Cerf.”

Elle a ajouté : « Les aigles ou les faucons sont associés à la paternité et à la création d’un autre monde (le concept global du Dyeus Pita/Sky Father). Les cerfs sont associés à la maternité. Ce sont des créatures douces, attentives et vigilantes. Ils sont toujours sur leurs gardes et peuvent se déplacer. , s’adapter et survivre même dans les conditions les plus difficiles.