Sonam Kapoor partage une adorable photo de son fils Vayu avec son père Anil Kapoor pour lui souhaiter son 66e anniversaire

L’acteur vétéran Anil Kapoor a eu 66 ans aujourd’hui et Sonam Kapoor a dédié un adorable message à son père adoré pour lui souhaiter sa journée spéciale. Elle a partagé une série de photos de son enfance et a également partagé une photo inédite d’Anil Kapoor avec son fils nouveau-né Vayu.

Sur la première photo, le nouveau grand-père Anil Kapoor a été vu berçant le fils de sa fille Vayu dans ses mains. Il avait l’air très heureux sur la photo en regardant son petit-fils. Sonam a choisi de ne pas encore révéler le visage de Vayu et a décidé de cacher le visage avec un emoji en forme de cœur.

“Joyeux anniversaire au meilleur papa du monde entier. Je t’aime. Tu es le plus grand et le meilleur. Tout ce que tu fais, tu le fais pour nous. Tout le monde devrait être aussi béni. Je t’aime papa”, a légendé Sonam dans son message. , qui avait plein de souvenirs depuis son enfance jusqu’à ce qu’elle soit adulte.

Plus tôt, Anil Kapoor avait parlé de devenir grand-père. Il avait dit que rien ne pouvait être meilleur que ces sentiments en récitant son dialogue de Dil Dhadakne Do, “Je me sens au sommet du monde”. Il avait dit que c’était formidable de voir son petit-fils tous les jours, sachant que Sonam serait une mère parfaite.

Sonam et Anand Ahuja ont accueilli leur fils en août de cette année. Les deux se sont mariés en mai 2018. Ils ont annoncé leur grossesse en mars 2022. Récemment, Sonam a révélé la raison pour laquelle elle s’est mariée et comment sa mère Sunita Kapoor y a joué un rôle énorme. Elle a également partagé une histoire sur les pères et les filles, qui était censée être dédiée à son père Anil Kapoor et comment elle a appris la définition de l’amour de ses parents.