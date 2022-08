Sonam Kapoor partage le sens derrière l’art utilisé pour annoncer la naissance de son petit garçon

La nouvelle maman de la ville B Sonam Kappor a laissé tomber une œuvre d’art qu’elle et son mari Anand Ahuja ont fait pour annoncer la naissance de leur petit garçon.

Prenant sa poignée Instagram, l’acteur de Mausam a offert à ses fans une nouvelle photo.

Parallèlement à l’œuvre d’art, Sonam a écrit une longue note expliquant l’idée et la signification qui la sous-tendent. Elle a écrit : Pour cette occasion mémorable de notre vie @anandahuja et moi voulions que @rithikamerchant crée une œuvre d’art spéciale pour annoncer la naissance de notre petit garçon. Et nous ne pourrions pas être plus extatiques avec ça. Dans cette œuvre d’art, Rithika fait référence aux concepts universels d’une union entre le Père du Ciel et la Terre Mère douce, attentive et vigilante, représentée ici respectivement par l’Aigle et le Cerf.”

Elle a ajouté : « Les aigles ou les faucons sont associés à la paternité et à la création d’un autre monde (le concept global du Dyeus Pita/Sky Father). Les cerfs sont associés à la maternité. Ce sont des créatures douces, attentives et vigilantes. Ils sont toujours sur leurs gardes et peuvent se déplacer. , s’adapter et survivre même dans les conditions les plus difficiles.





« Depuis le début du néolithique, lorsque la terre était beaucoup plus froide et que les rennes étaient plus répandus, la femelle renne était vénérée par les habitants du Nord », poursuit l’homme de 37 ans. Elle était la “mère qui donne la vie”, le chef des troupeaux dont ils dépendaient pour leur survie, et ils suivaient les migrations des rennes pour le lait, la nourriture, les vêtements et le logement. Elle était une figure spirituelle vénérée associée à la fertilité, la maternité, la régénération et la renaissance du soleil.”

Dès que la photo a été publiée, les fans de l’acteur et les amis de l’industrie ont laissé tomber leurs commentaires. Riddhima Kapoor Sahni “Félicitations” avec un emoji en forme de cœur.

L’acteur Sobhita Dhulipala a écrit : “Aussi tendre que saisissant. Bel art ! Félicitations !” Sonam Kapoor et Anand Ahuja sont parents d’un petit garçon ! Le couple a accueilli leur petit garçon le 20 août à Mumbai. Les fiers parents ont annoncé la nouvelle à travers un joli modèle de message qui disait : « Le 20.08.2022, nous avons accueilli notre beau petit garçon avec la tête inclinée et le cœur ouvert. Merci à tous les médecins, infirmières, amis et famille qui nous ont soutenus Ce n’est que le début, mais nous savons que nos vies sont changées à jamais.

Sonam et son mari Anand Ahuja se sont mariés le 8 mai 2018 lors d’une cérémonie traditionnelle d’Anand Karaj. En mars 2022, le couple a annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Sonam sera ensuite vu dans le prochain film Blind réalisé par Shome Makhija, mettant en vedette Purab Kohli, Vinay Pathak et Lillete Dubey dans des rôles de premier plan. Le film devrait sortir plus tard cette année