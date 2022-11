Sonam Kapoor partage des photos de vacances en Autriche et écrit une note sincère pour son mari Anand Ahuja

Pendant ses vacances avec son mari Anand Ahuja en Autriche, Sonam Kapoor a partagé des images à couper le souffle du lieu. En plus des photos, l’acteur a écrit une note de remerciement à Anand sur Instagram. Elle a affirmé qu’il est conscient qu’un bon mari doit venir avant d’être un bon père. Vayu est le nom donné au fils qui est né du couple en août.

Dans la première image, on voit Sonam embrasser Anand Ahuja sur la joue. La deuxième image présente la magnificence du lac Altaussee et la troisième image représente leur station balnéaire en Autriche.





Sonam a écrit avec les photos : “Promenade matinale avec mon ange de mari. Ces derniers mois, j’ai vraiment pu apprécier et comprendre à quel point j’ai eu la chance d’avoir un partenaire et un mari incroyables. Merci @anandahuja d’avoir mis mes besoins au-dessus des vôtres et être obsédé par ma santé et mon bonheur. Je savais que tu serais un bon père mais tu as compris qu’être un bon père, c’est d’abord être le meilleur mari possible. Je t’aime. #everydayphenomenal #vayusparents . PS : rien ne vaut de se tenir la main et de marcher.”

Bien qu’elle soit une nouvelle mère, Sonam Kapoor maîtrise déjà l’art du multitâche. L’acteur a participé aux célébrations de Karwa Chauth que sa mère Sunita Kapoor a organisées dans leur maison de Mumbai. Elle a posté une vidéo d’elle-même se préparant pour le festival tout en portant un lehenga en soie rose et vert. Pendant que son maquillage était en cours, Sonam est également vue en train d’allaiter son enfant Vayu.

Partageant la vidéo vendredi, Sonam a écrit sur Instagram : “C’est tellement agréable de retourner dans le monde réel avec mon équipe, de m’habiller et de rencontrer des gens… J’adore être de retour chez moi. Je t’aime #Mumbai avec toutes tes cicatrices et tes fissures, tu es magique.

Vayu a été accueilli par Sonam et Anand dans un hôpital de Mumbai. Sonam a célébré Karwa Chauth lors de son séjour prolongé dans sa résidence de Mumbai, qui a duré plus d’un mois. Avant de partir pour l’Autriche, elle et Anand ont récemment organisé une célébration de Diwali. L’année dernière, Sonam a terminé le tournage de son prochain projet, Blind. Dans le film, elle serait représentée comme une femme malvoyante.