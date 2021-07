Sonam Kapoor met fin aux rumeurs de grossesse avec un post Instagram impertinent sur son « premier jour de règles »

L’actrice Sonam Kapoor est retournée en Inde il y a environ une semaine et des photos et des vidéos de la diva fondant en larmes en voyant son père, l’acteur principal Anil Kapoor à l’aéroport sont devenues virales sur Internet.

Peu de temps après son arrivée, les fans ont commencé à spéculer que la star de ‘Neerja’ était enceinte, soulignant la tenue qu’elle portait – un blazer associé à une jupe fluide, pour cacher sa grossesse.

Cependant, mettant fin à toutes les rumeurs de grossesse, mercredi soir, Sonam Kapoor a partagé une histoire Instagram sur le premier jour de ses règles.

L’actrice a partagé un boomerang sur ses histoires Instagram dans lequel elle est vue dans une robe longue noire et blanche tout en sirotant du thé au gingembre dans une tasse. L’actrice a révélé qu’elle avait du mal le premier jour des règles. Sonam a écrit : « Bouteille d’eau chaude et thé au gingembre pour le premier jour de mes règles. »

Jetez un œil au post de Sonam ici :

Sonam Kapoor est retourné en Inde après près d’un an. Elle s’était envolée pour Londres lorsque les normes de verrouillage ont été assouplies dans le pays l’année dernière, pour être avec son mari Anand Ahuja.

Pendant son séjour à Londres, Sonam avait commencé à travailler pour son prochain film et avait terminé le tournage de « Blind », un thriller réalisé par Shome Makhija. Le film est produit par Sujoy Ghosh.

Pendant ce temps, dans une récente interview avec Vogue, Sonam avait parlé de l’écart de rémunération entre les sexes à Bollywood. Elle a dit : « L’écart salarial est ridicule. Je peux y résister, mais je n’obtiens pas ces rôles, et ça me va. Je peux me permettre de le faire. J’ai réalisé au cours des deux ou trois dernières des années où je n’ai pas le droit de juger qui que ce soit. Je suis privilégié, donc faire des choix difficiles n’est pas vraiment difficile. »

Récemment, elle a même été trollée en ligne pour sa remarque sur la «liberté à Londres». Dans son interaction avec le magazine Vogue, la star d' »Aisha » avait déclaré : « J’aime la liberté ici. Je prépare ma propre nourriture, je nettoie mon propre espace, je fais mes propres courses. » Elle a également expliqué à quel point la pandémie était émotionnellement éprouvante pour elle. Elle a dit : « Des amis ont perdu leurs parents. Des jeunes sont décédés, des gens que je connais. Je n’ai pas dormi pendant un mois. J’aime vivre ici, mais l’Inde est mon cœur.

La déclaration de Sonam sur la «liberté à Londres» a été reçue avec une pincée de sel par les internautes qui ont appelé ses privilèges et exprimé qu’elle aurait également pu faire toutes les tâches ménagères en Inde et que personne ne l’oblige à embaucher une aide ménagère dans le pays .