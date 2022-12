Sonam Kapoor laisse tomber une photo inédite de son fils Vayu avec Anil Kapoor pour son anniversaire

L’acteur Sonam Kapoor a lancé samedi un doux souhait d’anniversaire pour son père Anil Kapoor. S’adressant à Instagram, Sonam a partagé une série de photos qu’elle a sous-titrées : “Joyeux anniversaire au meilleur papa du monde entier. Je t’aime. Tu es le plus grand et le meilleur. Tout ce que tu fais, tu le fais pour nous. Tout le monde devrait être béni. Je t’aime papa.

Sur la première photo, Anil est vu tenant son petit-fils Vayu dans sa main, avec un adorable sourire sur son visage. Dans d’autres articles, l’acteur de Players a partagé avec son père des images de ses souvenirs d’enfance. Peu de temps après avoir partagé les images, les fans ont submergé la section des commentaires et laissé tomber des émoticônes de cœur rouge.





“Joyeux anniversaire monsieur”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “Joyeux anniversaire, M. India.” Anil Kapoor est connu pour ses incroyables performances dans des films comme Mr India, Loafer, Judaai, Nayak, Welcome., Tezaab et bien d’autres. Anil sera ensuite vu dans une prochaine série Web aux côtés d’Aditya Roy Kapur, qui est un remake officiel en hindi de la série The Night Manager.

La série sera diffusée exclusivement sur la plateforme OTT Disney+ Hotstar. En dehors de cela, il a également le prochain combattant de Siddharth Anand aux côtés de Hrithik Roshan et Deepika Padukone. Sonam, d’autre part, sera ensuite vu dans le prochain thriller policier Blind, qui est un remake officiel en hindi d’un thriller policier coréen de 2011 du même nom, réalisé par Ahn Sang-hoon. La date de sortie officielle du film est toujours attendue.

Elle a été vue pour la dernière fois dans la version 2019, The Zoya Factor. Elle a fait une apparition dans Anil Kapoor et Anurag Kashyap’s AK vs AK, qui est sorti sur Netflix l’année dernière.

Vendredi, Anil Kapoor s’est souvenu de son père Surinder Kapoor à l’occasion de son anniversaire de naissance.

Lisez aussi: Yearender 2022: Alia Bhatt-Ranbir Kapoor, Sonam Kapoor-Anand Ahuja, célébrités devenues parents cette année

S’adressant à Instagram, Anil a partagé un collage qu’il a sous-titré : “Quand le grand Dilip Kumar regarde avec tant de chaleur et d’amour dans ses yeux mon père… qui n’était qu’un assistant à Mughal e Azam montre à quel point mon père était aimé et respecté en tant qu’être humain .. jusqu’à aujourd’hui tout le monde de la famille immédiate et tous ses collègues et membres de la fraternité du cinéma lui manquent et ont toujours de bonnes choses à dire sur lui ce qui pompe mon cœur de fierté… joyeux anniversaire papa… je t’aime.”