Sonam Kapoor, Khushi, Rhea et d’autres membres du clan Kapoor se réunissent pour célébrer le 90e anniversaire de la mère d’Anil Kapoor, Nirmal Kapoor | Actualités du cinéma hindi

L’emblématique de Bollywood Clan Kapoor a vu tous ses membres se réunir chez la mère d’Anil Kapoor Nirmal Kapoorla résidence alors qu’ils étaient venus lui souhaiter son anniversaire. Le 27 septembre, tout le clan Kapoor, de Sonam Kapoor à Khushi Kapoor à Boney Kapoor, Sanjay Kapoor et leurs enfants, se sont joints à la célébration et ont montré leur amour et leurs hommages réconfortants aux souvenirs de Nirmal Kapoor.

Sonam Kapoor et son mari Anand Ahuja ont été parmi les premières personnes à être photographiées devant la maison de Nirmal Kapoor. L’actrice s’est fait remarquer dans une Anarkali blanc cassé alors qu’elle sortait de sa voiture de luxe avec des cadeaux à la main pour sa grand-mère. En tant qu’icône de style, Sonam était radieuse et n’a pas mis beaucoup de temps avant de rejoindre le reste de la famille pour célébrer cette occasion spéciale. Anand Ahuja a également été vu avec sa femme, ce qui a apporté plus de joie dans l’air.

La petite-fille de Nirmal Kapoor, Khushi Kapoor, est également venue chez la famille. Pour ce look, elle a enfilé quelque chose de plus détendu mais raffiné. Khushi portait un haut court noir associé à un bas noir assorti. Elle avait l’air aussi fraîche que la rosée du matin et en même temps jeune et sans effort. Khushi a passé du temps avec les membres de sa famille proche mais a finalement quitté la fête. Avec elle, il y avait aussi sa sœur Anshula Kapoor, qui serait très proche de ses cousins. Anshula a partagé une jolie photo intérieure de l’événement avec Nirmal Kapoor, capturant l’essence de l’amour et de l’admiration qu’une famille a pour sa grand-mère.

Parmi les membres clés de la famille Kapoor qui ont assisté à la célébration, il manquait le fringant Anil Kapoor. Un acteur vétéran, souvent très proche de sa famille, n’a pas pu assister à l’anniversaire de sa mère, mais l’amour du reste du clan Kapoor, y compris son frère aîné, Boney Kapoor, a rempli son espace.

Le frère aîné de Kapoor, Boney Kapoor, s’est présenté à la fête avec son style habituel. Il portait un ensemble pyjama kurta noir classique avec des chaussures assorties. L’acteur producteur se rend fréquemment aux réunions de famille.

Shanaya Kapoor, la fille de Sanjay Kapoor et de son épouse Maheep Kapoor, était également présente à la fête. Shanaya portait un haut court blanc plutôt froid associé à un denim bleu. Elle a été vue en train de boire de l’eau tout en s’amusant lors d’une réunion de famille ; Shanaya semblait à l’aise et heureuse en compagnie de ses proches. Sanjay et Maheep Kapoor accompagnaient également leur fils.

Harshwardhan Kapoor avait sa propre saveur à mettre dans l’affaire de famille. Connu pour son style vestimentaire différent, Harshwardhan portait un t-shirt blanc et un jean multicolore avec une casquette, apportant une touche de modernité à la réunion traditionnelle de l’affaire de famille. Son style décontracté mais son look à la mode le distinguaient du reste de la famille.