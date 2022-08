Sonam Kapoor exhibant une bosse de bébé en pleine floraison lors d’une séance photo de grossesse est un solide coup de retour à KRK appelant les mamans de Bollywood “sans vergogne”

Sonam Kapoor est la dernière actrice de Bollywood à être devenue maman d’un fils. Mais son look de grossesse est encore frais dans nos esprits. Cette séance photo où elle affiche son baby bump en pleine floraison montre à quel point elle est confiante dans sa peau. L’actrice l’a prise pour un magazine de mode où elle est une habituée et la séance photo la montre d’une manière glorieuse, mettant en valeur la beauté naturelle d’une future mère. La vidéo devient virale sur Internet pour toutes les bonnes raisons. Même si un certain KRK s’en est pris aux actrices de Bollywood et les a qualifiées de “sans vergogne” pour avoir montré leur ventre et leur corps enceinte, voici Sonam qui affiche sans vergogne son ventre, son éclat de grossesse et son charme. Regardez la vidéo maintenant.