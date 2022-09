Sonam Kapoor et Anil Kapoor partagent de nouvelles photos du fils de l’actrice Vayu à l’occasion du 88e anniversaire de Nirmal Kapoor

Nirmal Kapoor, la grand-mère de Sonam Kapoor, a récemment célébré son 88e anniversaire avec toute la famille Kapoor. À cette occasion spéciale, Anil et Sonam ont partagé de nouvelles photos du fils de l’acteur de Neerja, Vayu Kapoor Ahuja, sur leurs comptes Instagram dans les messages d’anniversaire dédiés au Kapoor le plus âgé.

Prenant sur son compte Instagram, Sonam a laissé tomber une vieille photo en noir et blanc dans laquelle on la voit assise sur les genoux de sa grand-mère et une autre adorable photo dans laquelle Nirmal tient son arrière-petit-fils Vayu. “Joyeux anniversaire grand-mère t’aime @nirmalkapoorbombay”, l’actrice de Raanjhanaa a légendé ces clics.





L’acteur de JugJugg Jeeyo, Anil Kapoor, a laissé tomber quelques photos des célébrations d’anniversaire au cours desquelles Sonam a été vue tenant son fils mignon alors qu’elle était assise derrière son mari Anand Ahuja. Avec les photos, il a écrit : “La merveilleuse fille, épouse, mère, grand-mère et maintenant arrière-grand-mère fête son 88e anniversaire aujourd’hui ! Il n’y a personne comme toi ! Joyeux anniversaire maman ! @nirmalkapoorbombay”.





Maheep Kapoor, qui figure dans la série Netflix Fabulous Lives of Bollywood Wives avec Neelam Kothari Soni, Seema Sajdeh et Bhavana Pandey, a également partagé des photos avec toute la famille Kapoor, y compris son mari Sanjay Kapoor et ses enfants Shanaya Kapoor et Jahaan Kapoor.





Pour les non-initiés, Sonam et Anand ont eu la chance d’avoir un petit garçon le 20 août et exactement un mois plus tard, le couple a révélé qu’ils avaient nommé leur fils Vayu Kapoor Ahuja en partageant une adorable photo le tenant dans leurs mains sur leurs comptes Instagram.

Le trio de Sonam, Anand et Vayu était magnifique dans des tenues jaunes traditionnelles sur la photo, qui semblait maintenant avoir cliqué sur les célébrations d’anniversaire de Nirmal Kapoor tenues plus tôt ce mois-ci. Le couple a également écrit une longue note partageant la signification du nom Vayu.