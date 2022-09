Sonam Kapoor et Anand Ahuja révèlent le NOM et la PREMIÈRE PHOTO de leur petit garçon; dites: ‘Dans l’esprit de Hanuman, Bheem et Mahadev …’

Actrice de Bollywood Sonam Kapoor et son mari homme d’affaires de chaussures, Anand Ahujaont révélé le nom et la première photo de leur nouveau-né. Sonam Kapoor et Anand Ahuja ont décidé de faire la révélation exactement un mois après la naissance de leur premier-né. Le couple de célébrités a choisi de nommer leur fils, Vayu Kapoor Ajujaet le nom a été choisi par les parents après beaucoup de contemplation et de délibération selon sacré hindou textes et écritures. Sonam et Anand ont révélé avoir opté pour le nom Vayu “dans un esprit de courage, de force, de souffle et de puissance, incarnant les meilleures facettes de Hanuman, Bheem et Mahadev.”

Sonam Kapoor et Anand Ahuja partagent la première photo de Vayu

Les fiers parents ont également partagé la première photo de leur petit garçon d’un mois, Vayu, sur leurs deux photos officielles Instagram poignées. Partageant la photo, Sonam Kapoor et Anand Ahuja ont écrit que Vayu a été nommé en accord avec l’esprit de la force qui a donné un nouveau sens à leur vie, et en gardant également à l’esprit l’esprit de tout ce qui donne la vie, sacré et sera perpétuellement restent les leurs, ajoutant qu’ils recherchent tous ceux qui lisent le message pour couvrir leur bébé d’amour et de bénédictions.