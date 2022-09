Sonam Kapoor et Anand Ahuja planifient une somptueuse « rencontre avec le bébé » et une cérémonie de baptême pour leur fils ? [EXCLUSIVE]

Sonam Kapoor et Anand Ahuja sont le couple récent à entrer dans le club Bollywood Parents. C’est le 20 août que Sonam Kapoor a donné naissance à un petit garçon. L’actrice et son homme d’affaires de mari sont désormais occupés à remplir leurs devoirs de parents. Tout le monde attend d’avoir un aperçu du nouveau membre de Anil Kapoorla famille. Le couple star s’est abstenu de partager des photos du petit sur les réseaux sociaux. Ils n’ont pas encore révélé le nom de l’enfant. Eh bien, nous avons des détails exclusifs.

Un initié nous dit que Sonam Kapoor et Anand Ahuja prévoient une somptueuse cérémonie du nom de leur fils. L’actrice n’a pas pu profiter de sa baby shower en Inde en raison de l’augmentation des cas de coronavirus. C’est Farah Khan qui avait révélé que sa baby shower avait été annulée et qu’un simple lancement avait été organisé. Alors, maintenant, les nouveaux parents veulent que tout soit spécial. La cérémonie à laquelle assisteront des amis proches et des membres de la famille serait en quelque sorte un événement «rencontrer le bébé» et ils révéleront également le nom du bébé. Nous apprenons également que cette cérémonie aurait lieu après la fin du festival Ganapati.

Eh bien, Sonam Kapoor et Anand Ahuja font également tout leur possible pour trouver un nom parfait pour leur fils. Nous avons également de la drogue exclusive dessus, mais vous devrez attendre mercredi pour en savoir plus.

Pendant ce temps, alors que nous attendons tous d’avoir un aperçu du petit, maasi Rhea Kapoor avait partagé quelques photos de l’hôpital après la naissance de son neveu qui sont ravissantes à voir.

L’actrice s’est mariée avec Anand Ahuja en 2018 et depuis lors, ils se sont fixé de sérieux objectifs de couple.