Sonam Kapoor et Anand Ahuja partagent la première photo de leur fils, nommez-le Vayu Kapoor Ahuja

Sonam Kapoor et Anand Ahuja ont eu la chance d’avoir un petit garçon le 20 août et exactement un mois plus tard, le couple a révélé qu’ils avaient nommé leur fils Vayu Kapoor Ahuja en partageant une adorable photo le tenant dans leurs mains sur leurs comptes Instagram. Le trio de Sonam, Anand et Vayu est vu dans de belles tenues jaunes traditionnelles sur la photo qui est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux.

Le mardi 20 septembre, Sonam et Anand ont laissé tomber la première photo de leur fils et ont également écrit une longue note partageant la signification du nom Vayu. La note se lit comme suit : “Dans l’esprit de la force qui a insufflé un nouveau sens à nos vies. Dans l’esprit d’Hanuman et de Bheem qui incarnent un courage et une force immenses. Dans l’esprit de tout ce qui est sacré, vivifiant et éternellement nôtre, nous recherchons des bénédictions pour notre fils, Vayu Kapoor Ahuja.”

Il continue en outre: “Dans les écritures hindoues, Vayu est l’un des tatvas paanch. Il est la divinité du souffle, le père spirituel de Hanuman, Bheem et Madhav et il est le seigneur incroyablement puissant du vent. Praana est Vayu, une force directrice de la vie et de l’intelligence dans l’univers. Toutes les divinités de Praana, Indra, Shiva et Kali se rapportent à Vayu.”





Remerciant tout le monde pour leurs souhaits, ils ont conclu la note : “Il peut insuffler la vie aux êtres aussi facilement qu’il peut détruire le mal. On dit que Vayu est héroïque, courageux et d’une beauté fascinante. Merci pour vos souhaits et bénédictions continus pour Vayu et ses famille.”

Les membres de leur famille et amis de l’industrie ont également réagi à cette annonce. Le père de Sonam, Anil Kapoor, a laissé tomber une chaîne de coeurs rouges et d’emojis coeurs dans la section des commentaires. “C’est un beau nom. Que Dieu vous bénisse”, a écrit Malaika Arora en ajoutant un emoji mauvais œil. Raveena Tandon a écrit: “Félicitations! Quelle belle vibration dans le nom l’entoure. Que le pouvoir du Seigneur Vayu le bénisse toujours … Tathastu.”