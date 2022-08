Sonam Kapoor et Anand Ahuja ont eu un petit garçon

Sonam Kapoor a eu la chance d’avoir un petit garçon: Sonam Kapoor était enceinte, nous le savions tous, et voilà qu’elle nous a annoncé aujourd’hui une bonne nouvelle. Oui! Sonam Kapoor et Anand Ahuja ont eu la chance d’avoir un petit garçon. Sonam Kapoor a partagé cette belle nouvelle sur les réseaux sociaux et Instagram, affirmant que le couple avait accueilli un petit garçon samedi, c’est-à-dire le 20 août 2022. Elle a partagé une publication avec la chanson de Bob Marley “Three Little Brids” et un emoji au cœur bleu. Après Sonam Kapoor, Anil Kapoor a également partagé cette nouvelle sur Instagram. Un grand bravo à la nouvelle maman et au papa. Pour en savoir plus, regardez la vidéo complète.