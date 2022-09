Sonam Kapoor et Anand Ahuja sont actuellement au sommet du monde. Ils sont entrés dans une nouvelle phase de leur vie : la parentalité. L’actrice a donné naissance à un petit garçon le 20 août 2022, et depuis lors, le petit est au centre de leur attention. Sur les réseaux sociaux, elle partage de douces histoires sur son petit ami. Alors que tout le monde attend d’avoir un aperçu du bébé Ahuja, il y a aussi un secret autour de son nom. Les nouveaux parents n’auraient pas encore verrouillé le nom du bébé et ils ont trouvé une façon spéciale de le faire.

Les plans de Sonam Kapoor et Anand pour leur bébé

Une source nous apprend que Sonam Kapoor et Anand Ahuja ont choisi une lettre. Ils ont demandé à tous leurs amis et membres de la famille de donner des suggestions de noms commençant par la lettre, puis ils choisiront celui qu’ils jugent bon pour leur munchkin. La source mentionne également que Sonam et Ahuja ne recherchent pas un nom extrêmement unique pour leur fils et sont d’accord avec un nom commun, mais il devrait avoir une bonne signification. Bon, d’accord alors !

Nous attendons de connaître plus de détails sur ce petit. C’est nous qui vous avons dit que Sonam et Anand prévoyaient bientôt une somptueuse « rencontre avec le bébé » et une cérémonie du nom. Sonam Kapoor n’a pas pu profiter de sa baby shower en Inde. Bien qu’il ait été prévu en raison de la peur du coronavirus, les Kapoors ont dû l’annuler. Seul un déjeuner était prévu à la résidence pour quelques invités de marque. Cependant, Sonam Kapoor a organisé une baby shower à l’étranger. Des photos de la cérémonie avaient fait leur chemin sur Internet.

Sonam Kapoor a été vu pour la dernière fois dans The Zoya Factor.