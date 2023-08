Sonam Kapoor et Anand Ahuja célèbrent le premier anniversaire de leur fils Vayu et partagent d’adorables photos

Sonam Kapoor et Anand Ahuja ont célébré le premier anniversaire de leur fils Vayu. L’actrice s’est rendue sur Instagram et a publié d’adorables photos.

Dimanche, Vayu Kapoor Ahuja, fils de l’actrice Sonam Kapoor et Anand Ahuja, a eu un an. Lundi, le couple a partagé des photos de la fête d’anniversaire de leur fils à leur domicile de Delhi.

Sonam a posté plusieurs photos de la soirée sur son compte Instagram. Le petit Vayu était vêtu d’une kurta turquoise et d’un pantalon blanc, tandis que la famille a choisi une tenue traditionnelle. Vayu était détenu par Sonam et Anand pendant la puja chez eux sur la première photo. Une photographie comprenait des membres des familles d’Anand et de Sonam, dont Sunita et Anil Kapoor. Une autre image non posée de Sonam souriant et s’amusant avec Vayu a également été incluse. Sonam était magnifique dans sa tenue de salwar.

Leur maison était magnifiquement décorée, de l’affichage d’un aperçu de leur sanctuaire personnel à l’arrangement de table vibrant pour le souper d’anniversaire de Vayu. En plus d’un arrangement important de ballons célébrant l’anniversaire de Vayu, plusieurs grues en papier colorées étaient également visibles suspendues au plafond.





Partageant les photos, Sonam a écrit : « Notre Vayu a eu 1 an hier. Nous avons fait une belle puja et un déjeuner en famille. Merci beaucoup à l’univers de nous avoir donné notre bénédiction. » Leurs amis de l’industrie ont répondu peu de temps après avec leur amour dans les commentaires. Bipasha Basu a écrit : « Joyeux anniversaire Vayu. Que Dieu te bénisse. » et Farah Khan a dit : « Joyeux anniversaire maman fière… bénisse. »

Pour les non-initiés, après avoir fréquenté pendant plus de deux ans, Sonam Kapoor Ahuja et Anand Ahuja se sont mariés en 2018. Sonam a annoncé sa grossesse en mars de l’année dernière.

Sur le plan du travail, la dernière apparition de Sonam était dans Jio Cinema’s Blind. L’actrice revient lentement dans l’industrie à mesure que son fils vieillit.