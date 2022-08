Sonam Kapoor et Anand Ahuja arrivent à la maison avec leur petit garçon ; grand-père Anil Kapoor distribue joyeusement des bonbons aux paparazzi

Sonam Kapoor et Anand Ahuja arrivent à la maison avec leur petit garçon : Sonam Kapoor et Anand Ahuja sont devenus parents la semaine dernière, maman Sonam a ramené son petit garçon de l’hôpital aujourd’hui, c’est-à-dire le 26 août 2022, vendredi après-midi. L’acteur vétéran Anil Kapoor a distribué des bonbons aux paparazzi, avec Anand Ahuja. La famille de Sonam Kapoor avait l’air vraiment heureuse et émotive. L’actrice de Bollywood a accouché de son fils le 20 août 2022. Elle a pris les médias sociaux pour annoncer la nouvelle et elle a écrit la note “Merci à tous les médecins, infirmières, amis et famille qui nous ont soutenus dans ce voyage”. Ce n’est que le début, mais nous savons que nos vies sont changées à jamais – Sonam et Anand. Regardez la vidéo pour en savoir plus à ce sujet.