Sonam Kapoor et Anand Ahuja accueillent un petit garçon ; excitée Nana Anil Kapoor partage la bonne nouvelle

Sonam Kapoor a enfin accueilli son premier enfant et c’est un petit garçon. La famille Kapoor est ravie de cette heureuse nouvelle et l’a partagée avec ses proches en envoyant des cartes et des bonbons. Sonam Kapoor a accouché le bébé aujourd’hui le 20 août et Neetu Kapoor a félicité les nouveaux Nana et Nani de la ville, Anil Kapoor et Sunita Kapoor. Neetu Kapoor est allée sur son Instagram et a partagé la note envoyée par la famille Kapoor qui disait : « Le 20.08.2022, nous avons accueilli notre beau petit garçon avec la tête et le cœur inclinés. Merci à tous les médecins, infirmières, amis et famille qui nous ont soutenus dans ce voyage. Ce n’est que le début, mais nous savons que nos vies sont changées à jamais. – Sonam et Anand”.

Sonam Kapoor aussi, il y a quelque temps, s’est rendue sur son Instagram pour partager la bonne nouvelle avec ses fans et ses proches. Alors que le cinéaste Farah Khan et bien d’autres ont félicité la nouvelle maman de la ville.

Excitée, Nana Anil Kapoor a également partagé la bonne nouvelle il y a quelques secondes à peine et a écrit : « Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons eu un petit garçon en bonne santé le 20 et nous ne pourrions pas être plus ravis. Nos cœurs éclatent de fierté et d’amour. pour les nouveaux parents et leur bel ange. Les grands-parents adorés Harish & Priya, Anil Sunita.”.

Sonam et Anand Ahuja se sont mariés en 2018 et après trois ans de leur mariage, le couple est devenu parents, Sonam a été transférée à Londres pendant le verrouillage et elle a agréablement surpris ses fans en partageant la bonne nouvelle via sa publication Instagram qui disait : ” Quatre mains. Pour vous élever du mieux que nous pouvons. Deux coeurs. Cela battra à l’unisson avec le vôtre, à chaque étape du chemin. Une famille. Qui vous couvrira d’amour et de soutien. Nous avons hâte de vous accueillir”. Félicitations aux nouveaux papa et maman de la ville.