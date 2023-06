Sonam Kapoor est un détective malvoyant à la poursuite d’un tueur en série menaçant

Les créateurs du prochain thriller Blind ont dévoilé mardi le teaser officiel. S’adressant à Instagram, la plateforme OTT Jio Cinema a partagé le teaser qu’ils ont sous-titré, « Le mal se présente sous de nombreuses formes, mais la vérité aussi. Gia pourra-t-elle conquérir l’obscurité ? Regardez #BlindOnJioCinema, en streaming gratuit à partir du 7 juillet.

Dans le teaser, on pouvait voir Sonam poursuivre un tueur en série malgré sa déficience visuelle. Réalisé par Shome Makhija, « Blind » met également en vedette Purab Kohli, Vinay Pathak, Lilette Dubey et Shubham Saraf. Le film est un remake de Bollywood du thriller policier coréen du même nom sorti en 2011, réalisé par Ahn Sang-hoon.





Blind est prête à diffuser sur la plateforme OTT Jio Cinema à partir du 7 juillet, deux jours avant son anniversaire. Peu de temps après avoir laissé tomber le teaser, les fans ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et

émoticônes de feu.

« Sonam après longtemps….!!! Excité. » un fan a commenté. Un autre fan a écrit : « Enfin @sonamkapoor de retour à l’écran. » Le film est présenté par Jio Studios, en association avec RV Motion Pictures & Lead Films, une production de Kanai, Avma et Kross Pictures.

Sonam est apparue pour la dernière fois dans le film (m The Zoya Factor’ face à Dulquer Salmaan. Dirigé par Abhishek Sharma, le film n’a pas réussi à impressionner le public au box-office. Elle a fait partie de plusieurs grands films comme Raanjhanaa, Neerja, Players, Delhi -6, Bhaag Milkha Bhaag, Sanju et Padman entre autres.

Pendant ce temps, Sonam est actuellement à Londres pour profiter de l’été avec son mari Anand Ahuja et son fils Vayu. Sonam et Anand se sont mariés le 8 mai 2018 lors d’une cérémonie traditionnelle d’Anand Karaj. En mars 2022, le couple a annoncé qu’il attendait son premier enfant ensemble. Et le 20 août, ils ont été bénis avec un fils.

« Le 20.08.2022, nous avons accueilli notre magnifique petit garçon avec la tête baissée et le cœur ouvert. Merci à tous les médecins, infirmières, amis et famille qui nous ont soutenus dans cette aventure

voyage. Ce n’est que le début, mais nous savons que nos vies sont changées à jamais », a posté le couple.