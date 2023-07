Sonam Kapoor est élégant avec Anand Ahuja à Wimbledon, Nick Jonas assiste à la finale masculine avec Madhu Chopra

Sonam Kapoor-Anand Ahuja et Nick Jonas-Madhu Chopra sont arrivés au All England Club de Londres pour assister à la finale emblématique de Wimbledon.

Sonam Kapoor avec son mari Anand Ahuja et Nick Jonas avec sa belle-mère, la mère de Priyanka Chopra, Madhu Chopra, font partie des participants qui sont arrivés au All England Club de Londres pour assister à la finale emblématique de Wimbledon. Dimanche, Sonam a publié un article de carrousel sur son look et a partagé son enthousiasme à l’idée d’assister à la finale.

Pour la finale, Sonam portait un trench entièrement à carreaux signé Burberry. Elle l’a associé à des collants assortis, des talons noirs, un sac à main et des lunettes de soleil pour un look royal à la cour. Partageant les photos sur Instagram, Sonam Kapoor a écrit : « En route pour Wimbledon avec style, enfilant un fabuleux aperçu de la collection resort 24 de Daniel Lee pour @burberry et bien sûr, je ne peux pas oublier le dernier ajout à ma garde-robe – le superbe Sac chevalier Burberry de la nouvelle saison. Jeu, set, match et avant-gardiste.

Voici le poste

Plus tard dans la journée, Sonam Kapoor a publié une photo du match avec Anand. Elle a même partagé une bobine de boomerang du match sur ses histoires Instagram.

Voici les histoires

Nick Jonas avec le Dr Madhu Chopra

Nick Jonas est retourné à Wimbledon, cette fois avec sa belle-mère, Madhu Chopra, la mère de Priyanka Chopra. Nick avait l’air pimpant dans un costume ivoire, avec une cravate noire et une chemise à carreaux, tandis que Madhu marchait derrière lui.

Voici la photo

Hier soir, Nick Jonas a partagé les photos avec Priyanka Chopra sur son Instagram avec la légende : « Belle journée au tennis avec mon amour. Quel honneur de s’asseoir dans la loge royale et de voir @marketavondrousova remporter son premier grand chelem. » Plusieurs autres photos et vidéos partagées par leurs fan clubs sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Le couple puissant a apprécié le match depuis la loge royale, où plusieurs autres célébrités ont également été repérées. L’actrice des films Harry Potter Emma Watson, la princesse de Galles Kate Middleton et l’acteur de la franchise The Amazing Spider-Man Andrew Garfield ont également assisté à la finale féminine à Wimbledon.