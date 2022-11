Sonam Kapoor embrasse Vayu avec son mari Anand Ahuja, partage un aperçu du bébé, la nouvelle maman Alia Bhatt réagit

Sonam Kapoor Ahuja profite de la phase de maternité et considère chaque jour comme une bénédiction. Récemment, la star de Veere Di Wedding a posté un reel dans lequel elle donnait un aperçu de son petit monde, parcourant les lieux. Dans la vidéo, nous pouvons voir Sonam, son mari Anand Ahuja et le petit Vayu profiter d’une balade ensoleillée dans les bois.

Sonam a capturé leur long voyage en voiture à travers ses objectifs, et nous avons même un aperçu plus proche de Vayu. À un autre moment, nous voyons maman Sonam câliner le petit, et ce moment fera fondre votre cœur instantanément. Sonam a partagé la vidéo avec la légende “Sweet Nothings @anandahuja @anilskapoor @kapoor.sunita #everydayphenomenal #vayusparents.”

Voir la vidéo







Dès que Sonam a publié la vidéo, plusieurs de ses co-stars et collègues ont laissé tomber leur cœur et leurs sentiments à ce sujet. La nouvelle maman Alia Bhatt a réagi en l’appelant “si belle”. Anand Ahuja a réagi au message de sa femme et a écrit : “Partout dans le monde avec tout mon monde #phénoménal de tous les jours”. Malaika Arora a écrit “Magnifique” sur le post. Bhumi Pednekar a laissé tomber des cœurs dans les commentaires. Sayani Gupta a également abandonné les émojis cardiaques.

Plus tôt ce mois-ci, alors qu’elle était en vacances avec son mari Anand Ahuja en Autriche, Sonam Kapoor a partagé des images à couper le souffle de l’endroit. En plus des photos, l’acteur a écrit une note de remerciement à Anand sur Instagram. Elle a affirmé qu’il est conscient qu’un bon mari doit venir avant d’être un bon père. Vayu est le nom donné au fils qui est né du couple en août.

Dans la première image, on voit Sonam embrasser Anand Ahuja sur la joue. La deuxième image présente la magnificence du lac Altaussee et la troisième image représente leur station balnéaire en Autriche. Vayu a été accueilli par Sonam et Anand dans un hôpital de Mumbai. Sonam a célébré Karwa Chauth lors de son séjour prolongé dans sa résidence de Mumbai, qui a duré plus d’un mois. Avant de partir pour l’Autriche, elle et Anand ont récemment organisé une célébration de Diwali. L’année dernière, Sonam a terminé le tournage de son prochain projet, Blind. Dans le film, elle serait représentée comme une femme malvoyante.