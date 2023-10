Sonam Kapoor éblouit dans une robe évasée multicolore à l’aéroport [Watch Video]

Sonam Kapoor, l’icône de la mode, ne manque jamais d’impressionner par son sens du style impeccable. Récemment, elle a été aperçue à l’aéroport et, comme toujours, elle a fait tourner les têtes avec son look époustouflant. Sonam Kapoor portait une robe évasée multicolore qui dégageait un mélange parfait d’élégance et de dynamisme.

La robe présentait un beau mélange de couleurs, avec des motifs audacieux et une silhouette fluide qui ajoutait une touche de grâce à son ensemble. Sonam a porté la tenue sans effort, mettant en valeur ses prouesses en matière de mode et faisant une déclaration avec ses choix de mode uniques. Avec sa robe évasée multicolore, Sonam Kapoor a mis en avant son approche avant-gardiste et nous a rappelé que le style ne connaît pas de frontières. Son look d’aéroport reflétait fidèlement son individualité et sa confiance en soi, faisant d’elle une véritable icône de la mode.