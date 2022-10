Sonam Kapoor donne un aperçu des nouveaux jouets et vêtements super mignons de son fils Vayu Kapoor Ahuja

L’actrice de Bollywood Sonam Kapoor et son mari Anand Ahuja ont récemment accueilli leur premier enfant le 20 août. La nouvelle maman Sonam a récemment partagé des photos de leur fils Vayu Kapoor Ahuja alors qu’ils célébraient son premier mois d’anniversaire le 20 septembre et ont donné un aperçu de son petit munchkin. Sonam a partagé des aperçus de sa vie et continue de donner un aperçu à tous ses fans.

Mardi, Sonam est allée sur Instagram Stories et a partagé une jolie photo des nouveaux jouets et vêtements de son fils Vayu qui lui ont été offerts. Elle a partagé une photo d’un panier-cadeau et a écrit : “Merci”.

Jetez un œil aux nouveaux jouets et vêtements de Sonam Kapoor fils Vayu –

La photo que Sonam Kapoor a partagée sur ses réseaux sociaux montrait un panier spécialement conçu décoré de ballons et de fleurs bleus, gris et blancs pour Vayu. Le panier avait une bannière avec le nom de Vayu en bleu. Il y avait une peluche, une girafe, un T-shirt vert, un ensemble haut et pantalon rayé noir et blanc et bien plus encore. Le cadeau était pour les premières célébrations de Dussehra de Vayu.

Sonam avait même partagé une photo du gâteau sur le thème de Boss Baby de Vayu sur ses réseaux sociaux. Sonam et Anand avaient annoncé le nom de leur fils et avaient également partagé une photo dans laquelle ils étaient vus le tenant. Sonam et Anand se sont mariés en 2018 et profitent actuellement de la phase de parentalité.