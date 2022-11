Sonam Kapoor donne presque un aperçu clair du visage de son bébé Vayu Kapoor Ahuja dans son nouveau message

Sonam Kapoor Ahuja et son mari, l’homme d’affaires Anand Ahuja, sont devenus les fiers parents de leur petit garçon en août. Le couple a nommé leur fils nouveau-né Vayu Kapoor Ahuja. Alors que les nouveaux parents se sont abstenus de révéler le visage de leur fils au monde, Sonam a traité les fans en donnant presque un aperçu clair de son bébé dans sa nouvelle publication Instagram.

L’actrice a partagé une vidéo de ses adorables moments avec son fils Vayu. Sonam et Anand peuvent être vus en train de faire un tour en voiture avec leur fils. On voit également son père Anil Kapoor passer du temps de qualité avec son petit-fils. Alors que la vidéo présente certains de leurs moments mignons, c’est la photo de couverture de la vidéo qui a attiré toute l’attention.

Sur la photo monochrome de couverture, Sonam et Anand embrassent leur bébé. La photo révèle presque le visage du bébé et d’autres célébrités telles que Alia Bhatt, Malaika Arora, Bhumi Pednekar, Athiya Shetty et d’autres ont commenté le message.

Il y a quelques jours, Sonam avait partagé quelques aperçus de la conception de la chambre de bébé de son bébé et l’actrice a remercié l’équipe de l’avoir aidée à organiser les choses pour Vayu dans les plus brefs délais et sans aucun drame. Elle a également remercié l’équipe d’avoir mis en place sa garde-robe de maternité, puis celle de Vayu également.

En août, Sonam s’était rendue sur Instagram, où elle avait fait l’annonce de l’arrivée de son premier bout de chou. “Le 20.08.2022, nous avons accueilli notre beau petit garçon avec la tête baissée et le cœur ouvert. Merci à tous les médecins, infirmières, amis et famille qui nous ont soutenus dans ce voyage. Ce n’est que le début, mais nous savons que nos vies sont changé à jamais », avait-elle écrit.

Sonam et Anand se sont mariés en mai 2018 après avoir été en couple. Les deux ont annoncé leur grossesse en mars 2022. Son bébé étant un bébé pandémique ou planifié, Sonam avait révélé qu’ils voulaient attendre deux ans après qu’elle et Anand se soient mariés pour commencer à essayer. Ensuite, la pandémie s’est produite et ils ont simplement décidé que le moment était venu.