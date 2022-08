Sonam Kapoor BRISE LE SILENCE en se faisant troller pour sa séance photo de grossesse; comment elle l’a abordé est une véritable inspiration pour toutes les mamans là-bas

Actrice de Veere Di Wedding Sonam Kapoor vit actuellement la meilleure phase de sa vie. L’actrice a embrassé la maternité. Le 20 août 2022, elle a donné naissance à un petit garçon. Sonam et son mari Anand Ahuja ont partagé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Avant l’accouchement, Sonam Kapoor a fait sensation avec sa séance photo de grossesse. La diva a réussi des poses époustouflantes en portant certaines des tenues les plus magnifiques de tous les temps. Du look royal à la diva paresseuse grésillante, Sonam Kapoor a placé la barre haute avec sa séance photo de grossesse. Mais elle a également été trollée pour la même chose. Or, dans une interview, Sonam Kapoor y a réagi.

Sonam Kapoor parle de se faire troller

Dans une interview avec Vogue, Sonam Kapoor a déclaré qu’elle a appris à ignorer les choses qui n’ont pas d’importance. Elle a mentionné qu’elle venait d’un milieu privilégié et qu’elle n’avait rien à redire. Elle a déclaré qu’avec l’âge, elle avait commencé à ignorer les trolls en ligne qui n’avaient que du négatif à dire sur elle. Il cite: “Je pense que la seule chose dont j’ai grandi est de réagir à des choses auxquelles je n’ai pas besoin de réagir. Heureusement, cela est venu en grande partie avec l’âge, mais c’est aussi parce que je comprends que je vis très Je viens d’un endroit extrêmement privilégié et je n’ai littéralement rien à redire, donc si quelqu’un dit quelque chose de négatif sur moi derrière un clavier, ce n’est vraiment pas mes affaires. De plus, l’actrice a également déclaré que les gens ne devraient pas être surpris si elle faisait quelque chose pour célébrer sa féminité.

Les projets Bollywood de Sonam Kapoor

Sonam Kapoor qui a fait ses débuts à Bollywood avec Sawariyaa a été vue pour la dernière fois dans The Zoya Factor. Le film est sorti en 2019 et il a explosé au box-office. Depuis lors, Sonam Kapoor a pris une sorte de congé sabbatique. Elle a passé le confinement à l’étranger avec son mari Anand Ahuja.