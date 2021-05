Sonam Kapoor après avoir bloqué un troll qui lui a demandé combien elle avait été payée pour son message de l’Aïd

Sonam Kapoor est connue pour avoir toujours riposté et se défendre contre les trolls des réseaux sociaux. L’acteur a maintenant bloqué et signalé un utilisateur qui avait commenté son dernier message.

À l’occasion de l’Aïd, l’acteur a publié un extrait de la chanson «Dekho Chaand Aya» de son premier film «Saawariya», avec Ranbir Kapoor. «Eid Mubarak à mes sœurs et frères», Sonam a sous-titré la vidéo en souhaitant à ses fans.

La vidéo a suscité beaucoup d’amour de la part d’internautes et de personnes célèbres comme les designers Sandeep Khosla, Manish Malhotra et même son père Anil Kapoor. Le duo de danseurs Poonam et Priyanka Shah a également commenté le message en disant: «J’ai toujours aimé cette chanson! un chef-d’œuvre », sur lequel un internaute s’est interrogé,« demandez à Sonam Kapoor combien elle a été payée pour ce post. »

La star de Neerja a non seulement bloqué le troll Instagram, mais a également signalé son commentaire pour « intimidation et harcèlement ». Sonam a également partagé l’enregistrement d’écran de la même chose sur son histoire Instagram et l’a sous-titrée «Tellement satisfaisant».

Kapoor est actuellement à Londres avec son mari Anand Ahuja. L’acteur sera ensuite vu dans «Blind» de Shome Makhija. Le film serait un remake de Bollywood d’un thriller policier coréen du même nom. Dans le film, Sonam incarnera le rôle d’un personnage malvoyant.