Sonam Kapoor allaite son fils Vayu tout en se maquillant, Anand Ahuja fait l’éloge de “maman forte”

Bien qu’elle soit une nouvelle mère, Sonam Kapoor maîtrise déjà l’art du multitâche. L’acteur a participé aux célébrations de Karwa Chauth que sa mère Sunita Kapoor a organisées dans leur maison de Mumbai. Elle a posté une vidéo d’elle-même se préparant pour le festival tout en portant un lehenga en soie rose et vert. Pendant que son maquillage était en cours, Sonam est également vue en train d’allaiter son enfant Vayu.

Partageant la vidéo vendredi, Sonam a écrit sur Instagram : “C’est tellement agréable de retourner dans le monde réel avec mon équipe, de m’habiller et de rencontrer des gens… J’adore être de retour chez moi. Je t’aime #Mumbai avec toutes tes cicatrices et tes fissures, tu es magique.





Les tenues et bijoux choisis par Sonam pour la journée sont présentés dans la vidéo. Elle est montrée en train de se maquiller et d’avoir une conversation avec les maquilleurs alors qu’elle se fait sécher les cheveux. On la voit également nourrir Vayu tout en se faisant maquiller par des experts en maquillage. Sonam pose dans le lehenga de soie vers la fin de la vidéo après s’être habillé.

Son mari Anand Ahuja a commenté la vidéo, “Construit pour cette (biceps emojis) maman @sonamkapoor.”

Le 20 août, Sonam et Anand ont accueilli Vayu. C’était le deuxième événement familial de Sonam, après la cérémonie de baptême, où elle portait un anarkali jaune et a donné au public son premier bon regard sur son fils Vayu. Bien qu’elle ne jeûne pas, elle aimait s’habiller.





Plusieurs célébrités de l’industrie cinématographique ont assisté à l’événement Karwa Chauth de Sunita, notamment Raveena Tandon, Shilpa Shetty, Poonam Dhillon, Natasha Dalal, l’épouse du designer Varun Dhawan, Neelam Kothari, Bhavana Pandey et Maheep Kapoor.