Sonam Kapoor, Akshay Kumar, Kapil Sharma et d’autres réagissent après qu’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor ait accueilli sa petite fille

Les célébrités ont adressé leurs félicitations à Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sur sa publication Instagram peu de temps après que le couple a annoncé la naissance de leur fille.

Ishaan Khatter a écrit : “Félicitations”. Mouni Roy a écrit : « mes plus sincères félicitations Alia et Ranbir. Tout mon amour, seulement de l’amour pour ton ange.





Kapil Sharma a partagé ses meilleurs vœux et écrit une note douce. Le commentaire disait: “Félicitations maman papa, c’est le meilleur cadeau de Dieu avec lequel les gars sont bénis, beaucoup d’amour pour la petite princesse, que Dieu bénisse votre belle famille.”

Sonam Kapoor, d’autre part, a écrit: “Félicitations ma chérie, j’ai hâte de voir ta princesse.”

Akshay Kumar a écrit : « Félicitations !!! Alia, Ranbir. Il n’y a pas de plus grande joie au monde que d’avoir une fille. Vous bénisse tous. ”

L’actrice est allée sur Instagram et a partagé un post qui disait : “et la meilleure nouvelle de nos vies : Notre bébé est là… et quelle fille magique elle est… nous regorgeons officiellement de parents bénis et obsédés par l’amour, Amour et l’amour – Alia et Ranbir.”









Le 14 avril de cette année, le couple s’est marié et le 27 juin, ils ont annoncé publiquement qu’ils attendaient un enfant.

Leur mariage a été suivi par des connaissances du travail et de la famille proche. Après s’être rencontrés sur les plateaux de tournage de Brahmastra, le couple est sorti ensemble pendant près de quatre ans avant de franchir le pas et de se marier lors d’une cérémonie officielle plus tôt cette année.

A lire aussi : A quoi ressemblera Alia Bhatt, la petite fille de Ranbir Kapoor ? Voici un aperçu des photos d’enfance des stars de Brahmastra

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont été vus aujourd’hui se précipiter pour se rendre dans un hôpital de Mumbai. Sur les comptes pap, des vidéos de leur voiture s’arrêtant à l’hôpital ont été largement partagées. D’autres médias avaient déjà signalé la naissance d’une fille avant qu’Alia n’en fasse l’annonce officielle quelques heures plus tard.