Sonam Kapoor Ahuja révèle pourquoi elle ne jeûne jamais sur Karva Chauth

Pendant le festival de Karwa Chauth, les épouses observent généralement un jeûne pour soutenir la prospérité et la bonne santé de leurs maris. L’actrice de Bollywood Sonam Kapoor fait partie de ceux qui ne croient pas au jeûne. Sonam choisit de ne pas célébrer Karwa Chauth comme le fait sa mère Sunita Kapoor, même si de nombreuses stars de Bollywood le font. Mais elle observe la coutume et se complaît dans tous les aspects, à l’exception du jeûne. Sonam Kapoor, qui a donné naissance à un enfant il y a quelques mois, a partagé de belles photos d’elle vêtue d’une tenue indienne et a expliqué pourquoi elle ne jeûne pas pour son mari Anand.

S’adressant à Instagram, elle a écrit : « Mon mari n’est pas un fan de Karava Chauth car il pense que le jeûne ne devrait être qu’intermittent, donc je ne l’ai jamais observé ! Mais nous sommes tous les deux convaincus que les fêtes et les traditions sont une excellente raison pour que la famille et les amis se réunissent. J’aime que ma mère aime le célébrer et j’aime en faire partie et m’habiller. @kapoor.sunita vous lancez toujours les meilleurs dos ! Votre énergie et votre générosité sont légendaires et j’espère suivre le même chemin ! Joyeux KC à tous !”





Il y a quelques jours après avoir donné naissance à son fils, Sonam a admis qu’elle portait toujours ses vêtements de maternité. Elle a posté une vidéo d’elle-même depuis sa résidence de Mumbai dans laquelle on peut la voir portant un pantalon noir, une veste ample assortie et des lunettes. Je porte toujours ma maternité Nike”, a-t-elle déclaré en soulevant sa veste pour montrer son ventre post-partum. Elle a conclu en disant : “Le ventre n’est pas encore complètement rentré, mais il a l’air génial”, alors qu’elle souriait et signait devant un miroir. .