Sonam Kapoor Ahuja à Bipasha Basu : des célébrités qui ont donné à leurs bébés le nom de dieux et de déesses

Il est temps de savoir exactement ce qui s’est passé dans le monde de la télévision aujourd’hui. Directement d’Anupamaa, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Bigg Boss 16 et d’autres nouvelles qui ont fait la une des journaux pour diverses raisons.

Bigg Boss 16 : Les internautes rappellent à Tina Datta qu’elle n’a aucun sentiment pour Shalin Bhanot

Tina Datta a ciblé Sumbul Touqeer Khan en l’accusant de s’interposer entre elle et Shalin Bhanot. Tina se fait rappeler par les téléspectateurs qu’elle n’a aucun sentiment pour Shalin après avoir attaqué Sumbul Touqeer pour s’être interposé entre eux.

Rupali Ganguly révèle qu’elle a “probablement échoué” en tant que mère

L’actrice d’Anupamaa, Rupali Ganguly, qui joue le rôle d’Anu, a été franche à propos de son fils Rudransh. L’actrice Rupali a déclaré que son fils ne regardait pas son émission à succès Anupamaa et qu’elle passait moins de temps à la maison. Elle a dit que son mari Ashwin K Verma avait pris une retraite anticipée pour s’occuper de leur fils.

Shehnaaz Gill crie sur son garde du corps pour avoir repoussé les fans

La célébrité de Bigg Boss 13, Shehnaaz Gill, a assisté à un événement et une foule immense est venue rencontrer l’actrice. Elle se dirigeait vers l’ascenseur après la fin de l’événement. Le garde du corps de Shehnaaz a été vu en train de repousser la foule alors que des fans prenaient des photos avec la diva. L’actrice crie au garde du corps et lui demande quel est le problème car elle est là pour leur donner des photos. Les internautes l’ont applaudie et l’ont félicitée pour son comportement.

L’acteur de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Siddharth Bodke parle de travailler avec Ajay Devgn-Tabu dans Drishyam 2

Siddharth Bodke alias Jagtap s’est exprimé sur la façon dont il a joué un rôle central dans Drishyam 2, en travaillant avec Ajay Devgn, Tabu, Akshaye Khanna et son fils. S’adressant à Bollywood Life, Siddharth Bodke a déclaré: “Donc, il y a un an après la pandémie, j’ai reçu un appel de l’agence de casting de Vicky Sidana. J’y suis allé et j’ai auditionné pour quelques rôles. J’ai d’abord auditionné pour le rôle du flic de l’ombre mais Plus tard, ils m’ont dit d’auditionner pour un autre rôle. Plus tard, ils ont dit que tu étais meilleur dans ce rôle, ce qui se trouve être plus intéressant. C’est ainsi que j’ai obtenu le rôle dans Drishyam 2, en auditionnant.

Bigg Boss 16 : Les rapports sur l’élimination de Gautam Vig choquent les internautes

Le concurrent de la saison 16 de Bigg Boss, Gautam Vig, aurait été éliminé de la maison. Les fans ont réagi aux nouvelles virales qui ont pris d’assaut les médias sociaux. Ils demandent maintenant aux créateurs de récupérer Gautam dans la maison en tant qu’entrée générique. Gautam a fait la une des journaux pour sa proximité avec Soundarya Sharma.