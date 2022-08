Sonam Kapoor accouchera en août ; voici comment la famille Kapoor se prépare à accueillir le nouveau-né [Exclusive]

Le jour est enfin là. La diva la plus aimée de Bollywood, Sonam Kapoor, est prête pour l’arrivée de son bébé en août. Les rapports suggèrent que l’actrice de Veere Di Wedding doit accoucher au mois d’août et que la famille Kapoor est prête à accueillir le nouveau-né. Alors qu’un initié révèle à BollywoodLife, “Après un long moment, ce genre de bonheur entrera dans la maison de la famille Kapoor et ils sont sacrément excités. Le jour où Sonam a annoncé la nouvelle de sa grossesse, chaque membre de la famille Kapoor a commencé sa préparation pour accueillir le nouveau-né comme ce sera le premier enfant parmi la fratrie”.

Voici comment la famille Kapoor se prépare pour le nouveau-né

L’initié ajoute : “La fille Kapoor accouchera de son premier enfant chez ses parents et ils ont pris toutes les dispositions nécessaires. Sonam, qui a une maison à Londres et à Delhi, restera avec ses parents pendant au moins six mois après son accouchement et sera en congé sabbatique. Après cela, l’actrice ira à Londres ou à Delhi, puis jonglera entre sa vie personnelle et professionnelle. Elle a également quelques projets qui pourraient avoir lieu après avoir embrassé la maternité.

Sonam Kapoor et Anand Ahuja sont l’un des couples les plus cool de la ville de clinquant et ils sont tout simplement phénoménaux, leurs fans ont hâte de voir le nouveau membre de la famille.

Tout en parlant de Sonam, elle s’est fixé des objectifs de mode majeurs pendant la grossesse et l’une de ses séances photo d’embrasser la maternité est devenue virale