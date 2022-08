Sonam Kapoor a largué des “bombes de vérité” sur Koffee avec Karan et Twitter est là pour ça

Sonam Kapoor et Arjun Kapoor sont apparus sur Koffee With Karan et il semblerait que Sonam ait repris son rôle de «reine du cul» résidente. L’acteur est connu pour lâcher des bombes de vérité sans vergogne, et bien que ses commentaires aient parfois été critiqués, sa nature franche a toujours été appréciée. Cette fois-ci, elle a appelé la vedette Alia Bhatt-Ranbir Kapoor Brahmastra “Shiva n ° 1”, a dit à Karan Johar comment la plupart de ses vêtements sont empruntés et a révélé que ses frères avaient couché avec tous ses amis.

Sonam Kapoor appelant Bramhastra Shiva n ° 1 m’a excité pour que David Dhawan finisse par réussir avec Govinda — Shreemi Verma (@shreemiverma) 11 août 2022

Aimez-la ou détestez-la, vous ne pouvez pas nier que Sonam Kapoor est toujours amusant à regarder – un. (@MALH0TRAS) 11 août 2022

Les gens qui n’aiment pas Sonam Kapoor, goûtez — Meher (@meherness) 11 août 2022

Sonam Kapoor vit dans son propre univers parallèle. Ou sous un rocher !#KoffeeWithKaran — Agnivo Niyogi (অগ্নিভ নিয়োগী) (@ Aagan86) 11 août 2022

Cette saison est meh mais Sonam Kapoor faisant référence au film Brahmastra en tant que Shiva n ° 1 dans le dernier teaser de Koffee avec Karan La saison 7 est épique #KoffeeWithKaran7 – Ritika (@ritikaoffl) 9 août 2022

De tous les épisodes incroyablement ennuyeux et insipides de Koffee avec Karan, Sonam Kapoor et Arjun Kapoor ont été les meilleurs. “Ce n’était pas un tir rapide, c’était un tir insipide.” — Narayani Basu (@narayani_basu) 11 août 2022

Très contente de la réponse de Sonam disant que Priyanka Chopra est l’actrice n°1.

J’ai vu la déception de KJo dans son silence. Aussi le visage rayonnant de Sonam #KoffeeWithKaran #SonamKapoor #KoffeeWithKaran7 #PriyankaChopra – Krishnaa||Teja Loml (@_sukoonhere) 11 août 2022

sonam kapoor a appelé varun le clown IG lmao damn – annecha. (@ApnaaVarun) 10 août 2022

La reine sans vergogne est de retour #SonamKapoor #RanbirKapoor pic.twitter.com/Qf8KZaYXwb — Marcher avec des ailes ️ (@walk_with_wings) 9 août 2022

La future maman Sonam a également partagé comment elle a reçu plusieurs messages pour ne pas avoir assisté au Festival de Cannes cette année. Quand Karan lui a demandé si elle pensait qu’elle avait manqué, l’actrice a ajouté : “Je ne sais pas si j’ai manqué ou non. Comme si j’avais déjà été trollé pour mes choix vestimentaires à Cannes. Alors qui suis-je pour dire comment tu t’habilles ou qui s’habille quoi. Peut-être que les gens pensent que j’ai mauvais goût.

