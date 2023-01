Sonam Bajwa rejette les rumeurs de rencontres avec Shubhman Gill avec un tweet “Sara”

Shubman Gill a été aux yeux du public après avoir brisé un sublime double siècle contre la Nouvelle-Zélande lors du premier ODI et est entré dans le livre des records. Avec cela, il est devenu le plus jeune joueur à marquer un double siècle. Gill, 23 ans, a marqué 208 points sur les 349 de l’Inde, une manche qui a été décorée avec 19 limites et jusqu’à 9 maximums. Non seulement cela, mais le buzz autour de son statut relationnel a également fait la une des journaux. Il a fait la une des journaux pour avoir fréquenté Sara Tendulkar et récemment Sara Ali Khan.

Au milieu de toutes ces controverses, une image du joueur de cricket serrant la main du mannequin Sonam Bajwa est devenue virale sur les réseaux sociaux et a suscité des réactions hilarantes. L’utilisateur de Twitter qui s’appelle “Xavier Oncle” s’est rendu sur la plateforme de micro-blogging et a partagé l’image. Il a écrit, “la raison derrière les centaines dos à dos de Gill.” L’image a soulevé des questions si les deux sortaient ensemble.

Cependant, il semble que l’actrice punjabi Sonam Bajwa ait eu une réponse appropriée pour la même chose. Retweetant l’image, elle a écrit : “Ye sara ka sara jhoot hai.”

Regarde:

La réponse est devenue virale. “Shubh Shubh boliye !!”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Toh sara ka sara sach kahan hai ?”.

Pendant ce temps, Gill a récemment réalisé un exploit notable en devenant l’Indien le plus rapide à marquer 1000 points en ODI -19 manches. Il a réalisé l’exploit plus rapidement que Virat Kohli et Shikhar Dhawan qui ont mis 24 manches pour atteindre le cap.

Alors que le reste du monde, y compris les fans pakistanais, louaient la démonstration au bâton intrépide de Shubman Gill contre les Kiwis, certains fans à la maison ont décidé de tirer sur Babar Azam en comparant la star pakistanaise à la jeune star Shubman Gill.

