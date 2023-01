Sonam Bajwa réagit aux rumeurs de rencontres avec Shubham Gill; taquine le joueur de cricket avec les noms de Sara Tendulkar et Sara Ali Khan

Le joueur de cricket Shubam Gill avait fait la une des journaux pour sa vie professionnelle et personnelle. Il a fait la une des journaux pour avoir fréquenté Sara Ali Khan et Sara Tendulkar. Récemment, il a été jumelé avec l’acteur-modèle Sonam Bajwa mais elle a réfuté les rumeurs à sa manière. Elle a taquiné le joueur de cricket avec sa petite amie présumée Sara Ali Khan.

Mercredi, Sbhubham a frappé son premier double-siècle lors d’un match contre la Nouvelle-Zélande. Dans l’histoire, il est devenu le plus jeune joueur à réussir 209 courses sur 149 balles contre les Kiwis. Après cela, il a été vu serrer la main de Sonam Bajwa. De nombreuses personnes ont exprimé leurs meilleurs vœux pour le joueur et ont célébré sa victoire. Mais une partie de la société a réagi à sa photo avec Sonam qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La photo de Shubham Gill serrant la main de Sonam Bajwa a stimulé la curiosité de savoir si les deux sortent ensemble. Un utilisateur de Twitter nommé “Xavier Oncle” a téléchargé la photo sur son compte avec la légende “la raison derrière les centaines de Gill’s back to back”. L’actrice modèle y a répondu avec un tweet “Sara”.

Ye sara ka sara jhoot hai ? https://t.co/XNgLbQYPSq Sonam Bajwa (@bajwasonam) 19 janvier 2023

Retweetant le message sur son pseudo, elle a écrit “Ye Sara ka Sara jhoot hai.” Cela implique que Sara Ali Khan a quelque chose à voir avec cela. Bien que les gens aient supposé qu’il pourrait s’agir de l’actrice de Bollywood Sara Ali Khan, peu se demandent encore si le lien est avec Sara Tendulkar. Le joueur de cricket était également jumelé avec la fille de Sachin Tendulkar.

Les gens ont réagi de manière hilarante à l’image virale de Sonam Bajwa et Shubham Gill. Un utilisateur a écrit “certaines choses viennent d’être rendues publiques” tandis qu’un autre a tweeté ” Arey Kehna Kya Chahte Ho “.

Plus tôt, Shubham s’est engagée dans une conversation franche avec Sonam Bajwa lors de son émission-débat où elle a tiré sa jambe en sortant avec Sara Ali Khan. Le joueur de cricket a immédiatement nommé Sara Ali Khan lorsqu’on lui a demandé de nommer l’acteur féminin le plus apte. Cela a suscité de nombreuses controverses et depuis lors, ils se fréquenteraient.