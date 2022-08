Sonali Phogat s’est accrochée à son assistante accusée alors qu’elle luttait pour maintenir l’équilibre, révèle des images de vidéosurveillance; L’AP avoue un crime

L’enquête sur la mort de Sonali Phogat, leader du BJP et ancien concurrent de Bigg Boss, a pris une tournure radicale alors que la police de Goa a arrêté vendredi Sudhir Sangwan, l’assistant personnel de la victime, ainsi que Sukhwinder Singh, dans le cadre de l’affaire de meurtre. Lors d’une conférence de presse, l’inspecteur général de la police Omvir Singh Bishnoi a déclaré que Sangwan avait avoué le crime.

“Après avoir bu de l’eau, elle s’est sentie mal à l’aise et malade dans le restaurant. Plus tard, Sangwan et Sukhwinder l’ont emmenée à l’hôtel, où ils séjournaient, puis à l’hôpital St Antony, à Anjuna, où elle a été déclarée morte”, a déclaré l’officier.

L’officier de police a déclaré qu’après avoir atteint Goa, lui et Sukhwinder ont emmené Sonali Phogat au restaurant de Curlie dans le nord de Goa sous prétexte de faire la fête et il (Sangwan) a mélangé une substance désagréable dans de l’eau potable et a forcé Sonali à la boire.

Les images de vidéosurveillance des locaux concernés ont été examinées par l’enquêteur et il a été constaté que Sudhir faisait boire quelque chose à Sonali avec force. On a vu Sonali lutter pour maintenir son équilibre et boitant dans le pub tout en s’accrochant à Sangwan pour le soutenir. L’horodatage sur les images est 04h27.

“Étant donné que le rapport post-mortem n’a pas mentionné la cause exacte du décès et ne serait disponible qu’après examen chimique des viscères, des rapports histopathologiques et sérologiques qui prendraient un certain temps, pour éviter la possibilité de destruction de preuves et d’influencer les témoins, à la fois Sukwinder et Sangwan ont été arrêtés et une enquête plus approfondie est en cours”, a déclaré Bishnoi, ajoutant que l’affaire sera examinée sous tous les angles.

Le frère de Sonali, Rinku Dhaka, avait déclaré aux journalistes jeudi : “Sudhir Sagwan (AP de Phogat) nous a dit que le tournage du film était là le 24 août. Mais les chambres d’hôtel n’étaient réservées que pour deux jours, les 22 et 23 août. Il n’y avait pas de film C’était faux. Nous n’avons vu aucun acteur ou tournage de film ici.

Selon la police de Goa, Sonali Phogat s’est sentie mal à l’aise lundi soir et plus tard dans la matinée (mardi), elle a été emmenée à l’hôpital St. Anthony à Anjuna vers 8 heures du matin, où elle a été déclarée morte.

