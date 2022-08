Sonali Phogat n’est plus : la candidate de Bigg Boss 14 s’est sentie mal après avoir mangé, a dit à sa mère que la nourriture était peut-être enrichie ; révèle sa soeur

La disparition de Sonali Phogat à Goa a été un choc. À 42 ans, elle a subi une crise cardiaque et est décédée. L’autopsie du corps sera effectuée au Goa Medical College, Bambolim, Goa. La police a exclu tout acte criminel initial dans sa mort. Ils ont dit qu’aucune marque de blessure n’a été trouvée sur son corps. Sonali Phogat s’était rendue à Goa avec certains de ses collaborateurs. Ils dînaient dans un restaurant lorsqu’elle se plaignit d’un malaise à la poitrine. Ils l’ont emmenée d’urgence à l’hôpital voisin mais il semble qu’elle ait été déclarée morte à son arrivée.

Maintenant, un membre de la famille de la défunte star de TikTok a affirmé qu’il pourrait y avoir un acte criminel impliqué. Il semble qu’elle séjournait dans un hôtel près de la plage d’Anjuna. Elle a dit aux membres de sa famille qu’elle serait de retour d’ici le 27 août 2022. Sonali Phogat tournait également quelque chose à Goa. Elle est également connue pour ses bobines Instagram. La sœur a déclaré aux agences de presse qu’elle avait dit à sa mère qu’elle ne se sentait pas bien après ses repas. Il semble qu’elle se sentait mal à l’aise. Elle a également dit qu’elle craignait une sorte de complot contre elle. La police a déclaré qu’elle ferait preuve de diligence.

Sa disparition a été pleurée par les concurrents de Bigg Boss 14. Aly Goni a écrit : “Samajh nahi aa raha kya bolu… tu m’as envoyé un message il y a 2 jours, tu m’as donné tant de bénédictions et tu m’as dit à quel point tu aimais ma nouvelle chanson… et tu m’as demandé si je ferais le même genre de chanson avec toi .. et je t’ai promis que je le ferai .. mais je suis désolé Sonali ji yeh promesse ab adhura reh gaya …. Tu vas nous manquer .. que Dieu accorde la paix à ta belle âme. La dame laisse dans le deuil une fille Yashodhara et ses frères et sœurs. Nos plus sincères condoléances à la famille.