« Bigg Boss 14 » a en effet vu de nombreux rebondissements dans les relations des concurrents. De Rakhi Sawant et Abhinav Shukla rament à Devoleena Bhattacharjee perdant son calme. L’une des candidates, acteur devenu politicien, Sonali Phogat a fait la une des journaux lorsqu’elle a avoué son affection envers Aly Goni. Elle dit qu’elle fait toujours face à des trolls à cause de cela.

Sonali Phogat a été vue en train d’avouer ses sentiments à Aly Goni lors de leur conversation dans la salle à manger de l’émission. Sonali avait demandé à Aly si c’était puéril de sa part de révéler qu’elle avait des sentiments particuliers pour lui alors qu’elle savait qu’il était amoureux de l’acteur Jasmin Bhasin.

S’adressant à ETimes TV, Sonali a déclaré: « Je pense que si quelqu’un exprime ses sentiments pour l’autre personne, je me sens plus que me moquer de cette personne, nous devrions l’apprécier. Mais quand j’ai partagé mes sentiments à propos d’Aly Goni, les gens ont commencé me troller. Ils se sont moqués de moi, ont fait des remarques et ont remis en question ma pensée. J’ai été choqué que nous soyons au 21e siècle. Mes sentiments étaient purs, je n’avais aucune méchanceté dans mon cœur. Je n’ai pas prétendu être quelque chose. d’autre à l’intérieur de la maison » Bigg Boss 14 « , j’ai montré ma vraie personnalité. Je n’ai pas menti sur mes sentiments ni essayé de simuler quoi que ce soit. Je voulais montrer mon vrai côté dans la maison » Bigg Boss 14 » et je voulais que les gens me connaissent . »

Elle a ajouté: « ‘ Bigg Boss 14 ‘est arrivé il y a plus de trois mois, mais les gens essaient toujours de me troller en prenant le nom d’Aly Goni. Chaque fois que je poste une photo ou une vidéo sur Instagram, ils écriront Aly Goni dans les commentaires. Ils n’écrivent rien d’autre, juste son nom. Je ne suis pas affecté par ces commentaires car je partage un lien très étroit avec Aly et Jasmin Bhasin. Je partage un lien amical avec eux tout comme j’en ai avec Rahul Vaidya, Arshi Khan ou Rakhi Sawant. Tout ce que j’ai ressenti, je l’ai exprimé dans la série et c’est naturel que lorsque nous restons dans une atmosphère où nous n’avons aucun lien avec le monde extérieur, nous développons des sentiments. C’est naturel et je n’ai pas fait semblant. »

Sonali a également félicité Jasmin Bhasin pour avoir géré les choses avec maturité et compris ses sentiments pour Aly Goni. « Je connais Jasmin depuis longtemps et elle a toujours été en contact avec moi. Elle a fait partie de mon bonheur et de mes peines et nous sommes en contact les uns avec les autres à travers des messages », a-t-elle conclu.

Sonali est actuellement dans sa ferme familiale à Hisar en Haryana.