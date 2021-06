Sonali Phogat dit que ses sentiments pour Aly Goni étaient «purs», applaudit Jasmin Bhasin pour avoir agi avec maturité | Nouvelles télévisées

New Delhi: La candidate de Bigg Boss 14 et actrice devenue politicienne Sonali Phogat a fait la une des journaux lorsqu’elle a avoué avoir des sentiments pour son co-concurrent et acteur Aly Goni.

Cependant, les sentiments n’étaient pas réciproques car l’acteur s’intéressait de manière romantique au candidat de Bigg Boss et à son meilleur ami Jasmin Bhasin.

Maintenant, dans une interview à un quotidien d’information, Sonali s’est plainte d’être toujours trollée avec le nom d’Aly Goni. Elle dit également que ses sentiments pour l’acteur étaient purs.

« Je pense que si quelqu’un exprime ses sentiments pour l’autre personne, je me sens plus que se moquer de cette personne, nous devrions l’apprécier. Mais quand j’ai partagé mes sentiments à propos d’Aly Goni, les gens ont commencé à me troller. Ils se sont moqués de moi , a fait des remarques et a remis en question ma pensée. J’ai été choqué que nous soyons au 21e siècle. Mes sentiments étaient purs, je n’avais aucune méchanceté dans mon cœur. Je n’ai pas prétendu être autre chose à l’intérieur de la maison Bigg Boss 14, J’ai montré ma vraie personnalité », a partagé l’actrice avec ETimes.

Sonali a également parlé de Jasmin Bhasin, qui sort maintenant avec Aly Goni.

« J’apprécie vraiment Jasmin Bhasin, au départ je pensais qu’elle était une enfant mais elle est très mature. Elle a compris mes sentiments pour Aly Goni et n’a jamais rendu les choses gênantes pour moi. En fait, je connais Jasmin depuis longtemps et elle a toujours été en contact avec moi. Elle a fait partie de mon bonheur et de mes peines et nous sommes en contact les uns avec les autres à travers des messages », a partagé la femme de 41 ans.

Sonali a fait ses débuts à la télévision en 2006 en tant que présentatrice dans une émission Haryanvi sur Doordarshan. Elle a ensuite rejoint le Bharatiya Janata Party (BJP) en 2008 et a ensuite été nommée vice-présidente du BJP Mahila Morcha.