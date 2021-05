Sonali Gupta, star des charts ‘Tabahi’, exhorte les gens à prendre toutes les mesures de précaution et à maintenir des habitudes saines pendant le verrouillage | Nouvelles des gens

Au milieu de l’épidémie de coronavirus, le mannequin et actrice Sonali Gupta a exhorté les fans à prendre toutes les mesures de précaution pour lutter contre la pandémie. Elle a également mis en lumière le fait qu’il existe une relation directe entre votre alimentation, votre activité physique et votre santé. Elle a en outre ajouté que la nutrition est un acteur clé en ce qui concerne le bien-être physique, mental et social et aussi l’importance de la prévention des maladies. Un mode de vie sédentaire peut être lié à un risque plus élevé de maladies et à une diminution du système immunitaire.

Pour ces raisons, Sonali estime que l’activité physique et le mouvement sont extrêmement importants pendant la pandémie de coronavirus. Le mannequin et actrice Sonali Gupta a également mentionné quelques façons de vous aider à rester en forme et en bonne santé pendant le verrouillage.

Connectez-vous via des canaux en ligne – en ces temps difficiles, l’isolement peut avoir des conséquences néfastes sur tout individu, prenez donc le temps de contacter vos proches et de les vérifier. En fait, connectez-vous et jouez à des jeux en ligne avec eux pour vous débarrasser du blues.

Restez actif – nous sommes bien conscients qu’il existe une corrélation directe entre le bien-être physique et émotionnel. Notre routine de remise en forme régulière peut ne pas être possible en raison de la pandémie, mais il existe encore des moyens de garder votre corps actif.

Rejoignez des cours de fitness en ligne

Essayez de vous entraîner sur votre balcon ou terrasse si vous en avez un

Essayez le yoga

Il suffit de mettre cette heure active tous les jours

Respectez toujours les normes – Ne quittez votre domicile que pour les courses essentielles et limitez leur fréquence du mieux que vous le pouvez, respectez les garanties établies par l’OMS et pratiquez des pratiques sanitaires sûres, la distance sociale et portez toujours un masque pour limiter la propagation.

(Clause de non-responsabilité: Ceci est un contenu présenté)