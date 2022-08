Sonali Bendre révèle le côté obscur de Bollywood ; on lui a dit qu’elle n’était pas “assez femme” car elle n’avait pas les “courbes”

Seulement si vous pensez que la honte corporelle se produit maintenant et que les actrices sont sur le radar des trolleurs des médias sociaux pour être trop maigres ou grosses. Tenir. cela se produit depuis des lustres maintenant. Et la dernière à parler de body shaming est la chérie des années 90, Sonali Bendre. L’actrice qui a lutté contre le cancer et survécu à la maladie mortelle a ouvert son cœur dans sa récente interview sur le fait d’avoir été honteuse du corps par les initiés. Sonali Bendre révèle le côté obscur de Bollywood et parle d’avoir honte du corps car on lui a dit qu’elle n’était pas assez une femme parce qu’elle n’avait pas de courbes. “Être maigre n’était pas la norme de beauté dans les années 90, donc la volupté était la norme de beauté. On m’a dit que vous n’étiez pas assez femme si vous n’étiez pas voluptueuse, vous savez ce que cela ne devrait pas être”.

Madhuri Dixit s’est également fait dire ‘Isko mota karo’

Sonali Bendre a même souligné comment aujourd’hui la honte corporelle a atteint un autre extrême et que les jeunes filles grandissent avec l’idée d’un régime fou qui pourrait conduire à une grave peur de la santé. Plus tôt, Madhuri Dixit a parlé de la honte corporelle et a déclaré qu’Isko mota karo. Madhuri qui est devenue l’une des meilleures actrices de son temps révèle qu’elle aussi a fait face à cette critique et ne l’a jamais laissée s’enliser.

Sonali Bendre a fait ses débuts en 19994 et à cette époque les choses n’étaient pas très compétitives, cependant, le niveau de beauté était très critique. De nombreuses actrices ont ouvertement parlé d’être critiquées pour leur taille, leur apparence de couleur et plus encore. Sonali Bendre est devenue célèbre avec des films comme Sarfarosh avec Aamir Khan, Major Saab et plus encore. Alors que l’actrice a également été juge dans quelques émissions de téléréalité comme Hindustan Ke Hunarbaaz, Inia’s Got Talent et plus encore. Sonali Bendre a gagné beaucoup d’appréciation pour être une tigresse luttant contre le cancer.