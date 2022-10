Sonakshi Sinha, le film de Huma Qureshi est reporté, pour entrer en conflit avec Phone Bhoot de Katrina Kaif

Parallèlement à l’annonce de la date, les producteurs de Double XL ont présenté aujourd’hui l’affiche de mouvement de Sonakshi Sinha. Le 4 novembre 2022, le film Double XL, avec Sonakshi Sinha et Huma Qureshi, sortira en salles. Ce nouveau film prétend réduire l’encombrement et repenser la façon dont l’attractivité et l’estime de soi sont jugées. Le film se heurtera à Phone Bhoot, avec Katrina Kaif.

Depuis la sortie du teaser, la discussion s’est centrée sur le drame comique tranche de vie qui remet en question les normes d’image corporelle. La première affiche animée du film, qui présente désormais Sonakshi Sinha, a été publiée par les réalisateurs.

La comédie et le film réconfortant Double XL, que Satramm Ramani a réalisé, suit deux femmes de taille plus alors qu’elles négocient une société qui assimile souvent l’attrait ou la beauté d’une femme à sa taille.





Les deux protagonistes masculins du film sont Zaheer Iqbal et Mahat Raghavendra. Le film est présenté par Gulshan Kumar, T-Series, Wakaoo Films & Mudassar Aziz.

Double XL est une production de cinéma Wakaoo Films, Elemen3 Entertainment & Reclining Seats. Bhushan Kumar et Krishan Kumar, Vipul D. Shah, Ashwin Varde, Rajesh Bahl, Saqib Saleem, Huma Qureshi et Mudassar Aziz sont les producteurs du film.

Pour les non-initiés, Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi sont tous prêts à faire équipe pour la première fois dans un film de comédie d’horreur intitulé Phone Bhoot. L’annonce remonte à 2022 avec une photo originale des acteurs posant ensemble. Fait intéressant, le tournage du premier regard a été effectué avant le début du verrouillage dans le pays. Le film est produit par Farhan Akhtar et Ritesh Sidhwani sous leur propre bannière Excel Entertainment.

Sur la photo, Katrina, Ishaan et Siddhant sont habillés avec style et sautent de joie, ce qui en fait un trio amusant, en effet. Excel Movies a publié la photo sur sa page Instagram et a écrit : “Darna a permis hai, tant que vous riez en cours de route. #PhoneBhoot, sonne dans les cinémas près de chez vous en 2021. @gurmmeetsingh @katrinakaif @siddhantchaturvedi @ishaankhatter @ravi. shankaran @jasvinderbath @ritesh_sid @faroutakhtar”. Les réalisateurs ont ensuite annoncé une nouvelle date de sortie du film en raison des restrictions liées au COVID-19.