Sonakshi a atteint un point où «rester à la maison est devenu un passe-temps» | Nouvelles des gens

Mumbai: Sonakshi Sinha a ajouté samedi une pointe d’esprit sur Instagram en disant qu’elle avait atteint le point où rester à la maison était devenu un passe-temps. Elle a exhorté tout le monde à se faire vacciner et à chasser COVID.

«J’ai atteint le point où rester à la maison est devenu un passe-temps. #Coronabhagao #getvaccinated», a-t-elle écrit à côté d’un selfie qu’elle a publié.

Sonakshi a récemment annoncé son prochain projet « Bulbul Tarang », qui aura une version OTT. Elle sera également vue dans « Bhuj: The Pride Of India », avec Ajay Devgn, Sanjay Dutt et Nora Fatehi, et se prépare pour ses débuts dans la websérie « Fallen », qui la jette comme flic.