Sona Movsesian se penche sur The Rock, Cher et Mister Rogers

Treize ans plus tard, Movsesian, qui co-anime le podcast « Conan O’Brien a besoin d’un ami ”, a accumulé de nombreuses compétences et expériences professionnelles dont on se vante rarement sur LinkedIn. Une fois, par exemple, elle a regardé 58 épisodes de “Friends” au cadran sur une période de quatre jours parce qu’elle avait entendu dire que l’assistant de Robert De Niro en avait regardé 55. Dormir au travail ? Comment “abuser de sa carte d’entreprise sans détourner techniquement” ? « Worst Assistant » a illustré des guides pour cela.

Mais l’histoire de Movsesian ne consiste pas à célébrer la paresse ou l’incompétence. Il s’agit de la façon dont deux personnes imparfaites qui étaient censées être ensemble se sont rencontrées : un patron acceptant un employé pour qui elle est et comment elle fait son travail, et un employé acceptant son patron pour tout ce qu’il est.

“Je donne à Sona l’espace pour être Sona (voir le livre)”, écrit O’Brien dans l’avant-propos, “et elle me donne à son tour l’espace pour faire tomber un délicieux cupcake de sa main juste au moment où elle est sur le point de prendre une bouchée .”

Ici, la pire assistante du monde parle du film qu’elle a le plus regardé, de la télévision qu’elle peut regarder avec ses enfants et des biscuits Girl Scout qu’elle achète en gros. Ce sont des extraits édités de la conversation.

1. Cher Cher est une personne très importante, et pas seulement à cause de ses contributions à la culture et à la mode. Elle est en partie arménienne et je suis arménien. Pour nous, nous avons très peu de célébrités sous les feux de la rampe, et personne n’est plus grand que Cher. C’est une icône, et le fait qu’elle soit à moitié arménienne était très important pour nous tous, surtout en grandissant.

2. Le mauvais œil Le mauvais œil est présent dans de nombreuses cultures, y compris la culture arménienne. C’est un œil rond qui est généralement bleu, blanc et noir. Il éloigne le mauvais œil de vous. Si les gens essaient de vous maudire d’une manière ou d’une autre ou vous souhaitent du mal, cela repousse cela et vous protège. C’est dans ma voiture. C’est chez moi. C’est au travail. C’est une grande partie de qui je suis en tant qu’Arménien et de qui je suis en tant qu’être humain.