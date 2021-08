Sona Mohapatra réagit à l’affaire des films pornos de Raj Kundra et dit « ne peut pas laisser les enfants et les femmes être exploités dans ce racket »

L’arrestation du mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, dans l’affaire des films pornos a secoué l’industrie cinématographique et les révélations faites dans cette affaire ont été surprenantes. Alors que la majorité à Bollywood a choisi de rester muet sur la question, il y a quelques célébrités qui ont étendu leur soutien à Shilpa.

La chanteuse Sona Mohapatra a également exprimé son opinion sur la question et alors qu’elle dit que le cas de Raj ne peut pas être utilisé comme excuse pour faire honte aux femmes de Bollywood, elle estime également que les enfants et les femmes ne peuvent pas être exploités dans ce racket et a appelé la traite des êtres humains. « le pire ventre de notre société ».

En parlant à Times Now Digital, Sona a déclaré: «Nous ne pouvons pas laisser les enfants et les femmes être exploités dans ce racket. Les mesures les plus strictes doivent être là. Il faut lâcher prise sur l’hypocrisie. Quand il s’agit de faire honte aux femmes, c’est de la toxicité. La traite des êtres humains en ce qui concerne les femmes et les enfants est une industrie d’un milliard de dollars. C’est le pire ventre de notre société, ça existe ».

S’exprimant davantage sur la question, Sona a déclaré qu’il devrait y avoir des mesures de sécurité en place pour qu’une industrie d’exploitation ferme ses portes.

« Exploiter les enfants et les femmes dans un racket particulier est une chose à évoquer et une action plus stricte. Nous ne pouvons pas continuer avec cela. Si cela est prouvé, cela se passe sous le nom d’exploitation. » elle a dit.

Le mois dernier, Sona s’est tournée vers ses réseaux sociaux et a déclaré que l’explosion de Raj Kundra ne pouvait pas être utilisée comme excuse pour abuser des femmes. La chanteuse a partagé plusieurs vidéos BTS de son dernier single, ».

L’un de ses tweets disait: « L’explosion de #RajKundra ne peut pas être une excuse pour jeter des commentaires obscènes dans nos chronologies et dire des choses comme, vous êtes de #Bollywood et vous êtes tous pareils ou autres. Personne n’a le droit faire honte, toucher ou faire quoi que ce soit sans notre consentement. Cela semble assez simple ? #Inde #Parlons

Kundra, 45 ans, a été arrêté par la police de Mumbai tard le 19 juillet avec 11 autres personnes pour des accusations liées à la création présumée de films pornographiques. Actuellement, l’affaire concerne la création présumée de films pornographiques et leur publication via certaines applications.

Raj Kundra et son associé Ryan Thorpe ont déposé jeudi 5 août des demandes de mise en liberté sous caution devant un tribunal des sessions de Mumbai où l’accusation a été invitée par le juge des sessions supplémentaires Sonali Agarwal à déposer sa réponse et a ajourné l’affaire jusqu’au 10 août.